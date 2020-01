COB aumenta presión por pago del doble aguinaldo

El secretario general del sector campesino de la Central Obrera Boliviana (COB), Javier Larico, señaló este lunes que el ente matriz de los trabajadores insistirá en el pago del segundo aguinaldo y propuso que para la gestión 2017 se tome en cuenta, para el beneficio, solo a las personas que ganen de Bs 5.000 para abajo.



"El presidente (Evo Morales) ha dicho en varias oportunidades que está garantizado el segundo aguinaldo porque hay un crecimiento económico del 5,4% o algunas veces dijo 5%", manifestó el dirigente en entrevista con Unitel.



Señaló que en los próximos días el Instituto Nacional de Estadística (INE) informará al respecto y la COB estima que el crecimiento de la economía del país esté entre el 4,7 y 4,8%.



"Seguramente está esperando el dato el presidente porque él ya mencionaba (sobre el crecimiento), pese a que algunos ministros han dicho que no está garantizado (el segundo aguinaldo), entonces está por demás la discusión (si se paga o no)", señaló Larico.



Recordó que la semana pasada la COB resolvió exigir al Gobierno el pago del segundo aguinaldo ante las versiones de ministro de Economía, Luis Arce, que el beneficio solo tendría el 50% de posibilidad de ser cumplido. El requisito es que la economía del país crezca por encima del 4,5%.



Proponen cambios en 2017



Sin embargo, el dirigente indicó que el Decreto Supremo 1802 del segundo aguinaldo tiene que ser mejorado con miras a la gestión 2017 para evitar que los recursos del país se vayan solo en salarios.



"Creemos que aquellos que ganan arriba de 5 mil bolivianos no deberían percibir el doble aguinaldo, aquellos que ganan de 5 mil a menos sí, esta propuesta sería para el siguiente año, el presidente y el gabinete puedan trabajar en ese sentido para que los recursos económicos no puedan irse más en el sueldo", argumentó.



Entre otras propuestas también están, para compartir el segundo aguinaldo con sectores que no perciben salario como el sector campesino, "la construcción de grandes mercados en cada uno de los nueve departamentos para que el sector agrícola, artesano y otros puedan vender sus productos".