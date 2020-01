Suspenden audiencia de Suárez por falta de vocales

"Lo de hoy es una muestra más del sometimiento de la administración de justicia al régimen masista, ellos saben que tienen y deben soltarme, por eso los jueces se excusan", dijo Ernesto Suárez Sattori, luego de confirmarse la suspensión de la audiencia que debía darse este miércoles en Trinidad, Beni. Se fijó como nueva fecha, el próximo lunes.

La excusa de dos vocales y la ausencia de un tercero, fueron los fundamentos para darse la suspensión de la audiencia de apelación a la detención que desde la semana pasada sufre el líder opositor que enfrenta un proceso por legitimización de ganancias ilíctas.

"El hecho de que se excusen los jueces es una muestra de que este proceso no es sostenible. A mi me detuvieron porque supuestamente no vivo en mi casa. Lo único que no van a hacer es encarcelar mis principios ni mis ideas", insistió.

Durante la jornada, hubo amagues de enfrentamientos entre los seguidores de Ernesto Suárez y personas, supuestamente vinculadas a la Gobernación beniana, pero no pasó a mayores.