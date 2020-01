Alertan por represión a medios críticos en Cuba

El 21 de marzo pasado, cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, iniciaba su histórica visita a Cuba, el bloguero independiente y activista Lázaro Yuri Valle Roca fue arrestado y detenido durante cinco días luego de que intentara cubrir una protesta de Las Damas de Blanco, grupo opositor fundado por las esposas de los disidentes encarcelados.



El periodista declaró ante el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) luego de su liberación que no lo habían procesado, pero que le habían advertido que podía ser enjuiciado si lo volvían a arrestar.



Así está la prensa en Cuba, según un informe del CPJ sobre la situación de la libertad de expresión en la isla. El estudio revela que, pese a la apertura que se observa en los últimos cinco años, los periodistas cubanos enfrentan enormes restricciones y represiones de parte del Gobierno encabezado por Raúl Castro. El Gobierno cubano no se ha pronunciado al respecto.



Según el estudio denominado Conectar a Cuba: Más espacio para crítica, pero restricciones frenan avance de libertad de prensa, “los medios cubanos enfrentan una transformación vital, con mayor cantidad de sitios web de noticias y una innovadora generación de periodistas críticos con el régimen, pero el marco legal restrictivo y las acciones represivas limitan la libertad de expresión en la isla”.



En diálogo con EL DEBER, Carlos Lauría, responsable de la investigación, alertó que las autoridades cubanas restringen el trabajo de la prensa bajo el pretexto de proteger la “independencia y la integridad territorial del Estado”.



En este sentido, destacó que la Constitución cubana prohíbe la propiedad privada de la prensa y todos los medios están controlados por el Estado.



“Hay un auge de la cobertura informativa independiente, lo cual es una señal de una Cuba en cambio. Los periodistas, desde los más críticos—que son conocidos como disidentes—hasta los graduados de periodismo, los documentalistas y los blogueros en favor de la revolución están abriendo nuevos espacios para la libertad de expresión y el periodismo emprendedor que hasta hace poco parecían zonas vedadas.



Los blogueros que el CPJ entrevistó afirmaron que han aceptado con satisfacción la relajación de restricciones.



“Estamos viendo oportunidades que parecían inconcebibles hace cinco años”, explicó al CPJ Alejandro Rodríguez, quien en 2012 renunció a su puesto de trabajo en Adelante, un semanario estatal de la oriental ciudad de Camagüey, para lanzar un blog.



No obstante, muchos sostuvieron que queda mucho por hacer, pues la amenaza de la detención arbitraria, las anticuadas y ambiguas disposiciones legales y las limitaciones sobre el acceso a la Internet frenan el avance en materia de libertad de prensa en Cuba.



El acceso a la Internet, que según las Naciones Unidas ocupa el último lugar en las Américas, sigue siendo inalcanzable para la mayoría de los ciudadanos.



Y aunque “la represión estatal sistemática a gran escala ha disminuido significativamente, los opositores más estridentes en los medios expresaron al CPJ que siguen enfrentando acoso e intimidación por parte de las autoridades”, señala Lauría.



El floreciente ámbito de los medios comenzó a expandirse en 2011. Durante ese año, el presidente Raúl Castro introdujo reformas de mercado con el objetivo de reinventar el socialismo. Sin embargo, muchas de esas reformas se han implementado con lentitud y hasta se han revertido en algunos aspectos, dice el informe del CPJ.



La amplia transformación del panorama mediático ha extendido el espacio para la crítica y les ha permitido a todos los sectores de la prensa profundizar en cuestiones vistas anteriormente como tabú, como por ejemplo los derechos de los homosexuales, las denuncias de corrupción oficial y la pobreza, señala el estudio.



Un modelo en crisis



José Ramón Vidal, ex editor del diario Juventud Rebelde, fue más allá en una entrevista publicada en la edición de diciembre 2015-marzo 2016 de la revista mexicana Razón y Palabra, en la que argumentó que Cuba debe cambiar su “modelo comunicacional” porque “importantes cuestiones sociales” se estaban dejando de lado. Vidal, profesor de Comunicación en la Universidad de La Habana, señaló que el modelo mediático centrado en la propaganda estaba en crisis y que los cubanos ya no le prestaban atención.



Raudiel Peña Barrios, un jurista de La Habana, escribió en la revista digital OnCuba, “el sólo hecho de que se esté debatiendo sobre esta temática la regulación de los medios es una gran novedad en el contexto cubano”.



En un artículo titulado El derecho a la información en Cuba: ¿posibilidad o utopía?, Peña sostuvo que semejante ley “debe contribuir a democratizar el acceso a la información”.



Blanco Betancourt, quien reside en la ciudad de Santa Clara, afirmó en el informe del CIJ que una estrategia de comunicación pública podía ayudar y añadió que cualquier ley de esa índole “debe incluir el acceso a la información pública para todos los cubanos”.



Controles sobre la prensa



Aunque el férreo control del gobierno cubano sobre la prensa ha mermado en los últimos años, las autoridades siguen ejerciendo control sobre los medios y los periodistas independientes más críticos siguen sometidos al acoso, señala la investigación del CPJ.



Los encarcelamientos por períodos prolongados se han vuelto infrecuentes desde la ola represiva de 2003—durante la cual el CPJ documentó los casos de 29 periodistas que cumplían largas penas de cárcel—pero las detenciones y citaciones siguen siendo comunes, según datos del CPJ.



El restablecimiento de vínculos diplomáticos entre Washington y La Habana en diciembre de 2014, sumado a la histórica visita a Cuba del presidente estadounidense Barack Obama en marzo de 2016, han dificultado que el gobierno justifique la censura de la prensa como un medio para proteger al país de la agresión estadounidense, de acuerdo con periodistas cubanos.



Leyes contra la prensa



Cuba, que ocupó el décimo puesto en la lista del CPJ sobre los países con mayor censura en 2015, posee las disposiciones legales más restrictivas en materia de libertad de expresión y libertad de prensa de las Américas.



El código penal cubano contiene disposiciones que limitan la libertad de prensa.



La mayoría de los procesos penales que amenazan la libre expresión contemplan el delito de desacato a la autoridad, previsto en el Artículo 144; el delito de “propaganda enemiga”, previsto en el Artículo 115; o el delito de actuar “contra la independencia o la integridad territorial del Estado”, previsto en el Artículo 91, que con frecuencia se emplea en combinación con la Ley 88, “de protección de la independencia nacional y la economía of Cuba”, según un estudio comparativo de 2016 sobre las leyes penales sobre la difamación en las Américas, elaborado para el CPJ por el estudio de abogados Debevoise & Plimpton en colaboración con la Fundación Thomson Reuters.



Tales delitos pueden ser sancionados con una pena privativa de libertad de hasta 20 años.



La mayoría de los procesos aluden a la difamación de las instituciones públicas, de organizaciones y de héroes y mártires nacionales, disposiciones que también se utilizan junto con otras para limitar la libertad de expresión al impedir el debate público y la crítica a las autoridades y las políticas gubernamentales.



Restricciones en la internet



La Internet quizás sea el mayor obstáculo para que los periodistas se vuelvan relevantes, porque la mayoría del contenido es consumido fuera de la isla. Al mismo tiempo, los periodistas deben pagar elevados precios por el acceso a la Internet y encontrar formas originales de diseminar su trabajo a un público que en forma mayoritaria está desconectado de la Internet.



Estos periodistas de los nuevos medios también se desempeñan en un vacío legal.



El Artículo 53 de la constitución prohíbe la propiedad privada sobre los medios de prensa y reconoce “la libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista”.



Muchos de los periodistas entrevistados por el CPJ señalaron que abordan su tarea informativa con cautela y a veces se abstienen de publicar trabajos abiertamente críticos debido al marco legal vigente.



Desmantelar el marco legal para la prensa, eliminar todas las barreras al acceso individual a la Web, y a la vez expandirla a la población en general, son factores claves para promover un ambiente más abierto, según analistas y expertos en el tema cubano, indica el informe del CPJ.



La visión del oficialismo



En una entrevista concedida en julio de 2015 al diario Juventud Rebelde, José Ramón Machado Ventura, el segundo más alto dirigente del Partido Comunista de Cuba, acusó a extranjeros de tratar de promover la ampliación del acceso a la Internet “no con el fin de que el pueblo cubano se comunique, sino con el propósito de penetrarnos y hacer trabajo ideológico para lograr una nueva conquista”.



Este enfoque en torno al acceso a la Internet pone en duda si el Gobierno de Castro cumplirá su promesa de llevar el acceso a la Internet al 50 % de la población para el 2020, si lo permite la situación económica. Semejante logro exigirá mucha valentía de parte de la dirigencia cubana, advierte el CPJ.

,

Barack Obama y Raúl Castro, en marzo pasado, en La Habana