La vacación debe ser divertida y romper la rutina, pero con control

¿Cómo debe ser la rutina de los chicos en vacación? Tareas, alimentación, tipos de actividades, horas de sueño, de televisión, de juegos electrónicos y otras son algunas preguntas de los padres de familia. Los expertos recomiendan que, sobre todo, las vacaciones deben ser recreativas, porque los estudiantes están saliendo de la presión de las tareas y los exámenes; debe haber flexibilidad en la rutina.

El pedagogo Víctor Enríquez está de acuerdo con que prime la recreación, pero todo debe ser regulado por los padres para no caer en el desorden.

Por ello señala que ese control debe existir no solo en vacaciones, sino durante todo el año en lo que respecta a horas de sueño, de internet, de televisión, etc. En este tiempo de descanso pedagógico es bueno que haya actividades físicas porque los niños tienen mucha energía para descargar. También es importante que esas actividades no se corten cuando acabe la vacación, sino que los chicos la sigan haciendo, ya sea en una institución o en compañía de los padres. “La recreación debe ser parte de su cotidianidad”, dice.

Alberto Santelices, también pedagogo, resalta que las vacaciones no pueden ser un tiempo improductivo. Está bien que los chicos descansen de las actividades académicas, pero deben realizar otras actividades programadas en que se recreen y que les aporten algún aprendizaje.

Control de alimentación

En cuanto a la alimentación, el nutricionista Andrés Canedo analiza que durante las vacaciones los niños tendrán alimentos a disposición en la heladera, por lo que los padres tienen que ofrecerles opciones saludables. “Hay que tener cuidado en no dar demasiada disponibilidad al azúcar o a alimentos muy procesados para evitar el sobrepeso o la hiperactividad”, afirma.

Por ello aconseja mayor disponibilidad de frutas, verduras y alimentos ricos en proteínas y productos de origen animal, pero bajos en grasa. “Es posible que se den gustos en la comida si sabemos que realizarán actividades físicas en las que van a quemar calorías”, agrega.

Actividades gratuitas



La Alcaldía cuenta con un plan de aprovechamiento del descanso pedagógico diseñado para realizarse en las 17 bibliotecas municipales de la capital cruceña. La idea es fomentar la práctica del arte en los niños y adolescentes con actividades lúdicas.

Por su parte, la Gobernación también cuenta con actividades lúdicas con su Club de pequeños lectores en la Casa Melchor Pinto y Ecoguarda en el Centro de Educación Ambiental (CEA).

Prohibido dar tareas



Salomón Morales, director Departamental de Educación, confirmó el receso tomando en cuenta informes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), que anticipó días fríos para esa fecha. “La prohibición de dar tareas está determinada en la Resolución Ministerial Nº 1; y la vamos a ratificar con una circular para que queden terminantemente prohibidas”, dijo Morales.



Al reiniciarse las clases, el 17 de julio, seguirá aplicándose el horario de invierno y se coordinará con el Senamhi y el Sedes para ver si será necesario alargar la vacación, en caso de que la temperatura baje de los 6 grados, aunque el Senamhi estima que no bajará de los 10.

Recomendaciones

Bibliotecas Municipales

Habrá una diversidad de cursos según los distritos, como pintura, juegos populares, proyección de películas, manualidades, clases de inglés básico, baile y fútbol. Otros podrán optar por talleres de música, repostería, ajedrez, tenis de mesa, teatro y otros. Las actividades son para niños y adolescentes. Los horarios serán de 9:00 a 11:30 y de 15:30 a 18:30, manifestó Williams Rojas, responsable de la biblioteca central. Las actividades son gratis.



Club de lectores y ecoguarda

Hosanna Rosas explicó que el Club de pequeños lectores tendrá actividades lúdicas como Cuentacuentos, Galaxia verbal, Huertos urbanos y otros en la Casa Melchor Pinto (calle Sucre a media cuadra de la catedral). En el CEA (avenida Francisco Mora) los chicos de 8 a 14 años podrán aprender sobre medioambiente. Referencias: 334-3753. Todo es gratis.



Recomendaciones con los hijos

Enríquez aconseja priorizar actividades recreativas; los límites de horas frente a la televisión, internet, juegos electrónicos, deben ser acordados; se los puede dejar que se levanten más tarde, pero no que se acuesten más tarde en la noche. Conocer su opinión sobre las actividades o deportes que desean realizar, no imponerles.