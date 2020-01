Guerrero señala que no le seguirá el juego a Romero

El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, le respondió al ministro de Gobierno, Carlos Romero. "La Fiscalía no polemiza, si alguien quiere ser candidato enfrentándose al fiscal, yo no voy a seguir el juego", aseveró el titular desde Sucre.



Agregó que "la Fiscalía ya ha dicho lo que ha tenido que decir y eso es lo que va a hacer (en el caso Rodolfo Illanes), la comisión fiscales está para eso, así que no entramos a polemizar, nosotros si somos serios y no estamos desesperados".



Conoce más: Romero señala a fiscales por Illanes y corrupción



Esta mañana Romeros sostuvo que "me extraña que los fiscales no conozcan el procedimiento, si un fiscal no conoce los procedimientos, bueno, estamos perdidos (...) Ojalá en vez de polemizar contra el ministro de Gobierno, se dedique a encontrar a los asesinos de Illanes".



Guerrero se limitó a agregar que "queremos concluir la investigación lo más antes posible, aún están declarando algunos jefes policiales y la investigación va a seguir su curso". Se indaga el asesinato de Illanes y la muerte de cuatro cooperativistas mineros, por impacto de armas de fuego.



Lea también: Romero declarará por caso Illanes y no por mineros



"No me han notificado, parece que los fiscales no han leído el procedimiento, yo se los he leído", explicó Romero, sobre la declaración que deberá dar ante el Ministerio Público por la muerte de la exautoridad.



En la víspera, en un acto público con cadetes, Romero señaló que "premiaría" a policías que detengan a investigadores implicados en hechos de corrupción. En marzo pasado, el ministro anunció que los agentes encubiertos vigilarán a fiscales y jueces.