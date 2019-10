Pastor acusado de violar a jovencitas está detenido

El comandante de la Policía, Sabino Guzmán, informó que el pastor de una iglesia evangélica, que no estaba registrada legalmente, se encuentra aprehendido en celdas del módulo policial de Los Lotes donde ya ha prestado su declaración informativa.



Guzmán señaló que cuatro son las víctimas que han sentado denuncias contra el hombre, de iniciales L.D.A.B, y no se descarta que aparezcan más mujeres abusadas.



Según la información a la que pudo acceder EL DEBER, al menos tres de las denunciantes tienen 25, 26 y 27 años y sus denuncias señalan vejaciones presuntamente sucedidas desde 2007 hasta 2014.



Las mujeres sostienen que el hombre, de 62 años, se aprovechaba de jóvenes con problemas familiares para abusarlas sexualmente.



Una testigo declaró a la Red Uno que ella tenía conocimiento de la violación a tres adolescentes pero que el pastor la amedrentó para que no lo denuncie.



Una audiencia cautelar debió llevarse a cabo la tarde de este miércoles en el módulo policial de Los Lotes, pero fue suspendida porque el acusado pidió una acción de libertad, el cual se está realizando en el Palacio de Justicia.



De la casa del aprehendido, agregó el comandante, la Policía ha secuestrado computadoras, cámaras fotográficas y filmadoras. El allanamiento se realizó junto a la fiscal de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Los Lotes, Evelin Dominguez Bernachi y bajo la orden la jueza 5º Ximena Flores.