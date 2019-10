El líder de COB reclama reorientar al proceso

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) y líder de los sindicatos del país, el minero Guido Mitma, reclamó "reorientar el proceso de cambio" en su país nacionalizando "toda la minería, la industria y los hidrocarburos", según la agencia EFE.



El dirigente dijo que la reorientación de las reformas en Bolivia, que encabeza el presidente Evo Morales, debe ser para reafirmar que "los recursos naturales sean de beneficio para todos los trabajadores del país".



Aseveró que "toda la minería, la industria, los hidrocarburos, que deben estar en manos del Estado". No obstante, Morales anunció hace tiempo que el Gobierno no se plantea nuevas nacionalizaciones tras haber estatizado desde el 2006 más de veinte empresas de hidrocarburos, electricidad, en la gestión de aeropuertos y telecomunicaciones, entre otros sectores.



Aunque no hubo las huelgas significativas que buscaba la COB,

Mitma sostuvo que "el pueblo ha estado movilizado en los nueve

departamentos" y agregó que se habría movilizado más pero "el

Gobierno se dio cuenta a tiempo", agrega la nota.



"Los trabajadores no hemos levantado definitivamente nuestra

marcha, estamos en estado de emergencia", advirtió el dirigente, en

alusión a la pausa en las protestas que actualmente vive el país,

mientras hay negociaciones sobre Enatex y otras demandas laborales.



Negó que el movimiento obrero y sindical boliviano haya perdido músculo los últimos años. "Si así hubiese sido, no hubiese habido arremetidas, persecuciones políticas, aprehensiones", argumentó, en alusión alas decenas de personas detenidas durante las recientes protestas,aunque todas finalmente fueron liberadas por la Policía.



Según Mitma, el Ejecutivo "estaba equivocando o está equivocando

el camino, arremetiendo contra los trabajadores, aplicando normas

que no son de este Gobierno, que son de Gobiernos neoliberales", frente al despido de más de 800 trabajadores de la empresa estatal.



Finalmente, lamentó que el Gobierno de Morales "últimamente

minimizó bastante la lucha de los trabajadores". "Un aliado no hace eso a sus compañeros. ¿Quién rompió ese pacto, ese encuentro inclusivo si no fue el propio Gobierno? El propio Gobierno debe recapacitar en estos temas", zanjó.