El lío en el Barrio Lindo todavía no tiene solución

La Policía realizó un operativo a primeras horas de la mañana de este miércoles en la zona de la avenida Cumavi y cuarto anillo para impedir el asentamiento de los comerciantes en las aceras que rodean al mercado Barrio Lindo. El objetivo del municipio es despejar las vías de circulación del tráfico en esa zona que se vuelve caótica en horas pico.



En respuesta, los vendedores "fijos" de la feria reclamaron a los agentes policiales y hasta derribaron algunas de las vallas. Según ellos, esas rejas impiden un flujo mayor de clientes ya que no pueden llegar con facilidad a sus puestos. Al final, las vallas fueron retiradas del lugar.



El contingente policial, también actuó contra los denominados "Mmañaneros" que intentaron asentarse en la avenida Cumavi y quinto anillo, aunque al final no lograron hacerlo.



Dirigente acusado

René Troncoso, dirigente de los denominados comerciantes "mañaneros", está citado por la Fiscalía para declarar este jueves ante las denuncias planteadas por el municipio cruceño.



El secretario de Defensa Ciudadana, José Negrete, dijo que se lo acusa por más de 15 delitos y que espera se presente este jueves ante la justicia ya que en caso de no hacerlo "puede ir detenido".