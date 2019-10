Evo ve que perdieron una batalla, pero no la guerra

El presidente Evo Morales salió al frente tras la derrota del "Sí" en el referendo sobre la reelección. Advirtió que si la aceptación se imponía los opositores hubieran salido a denunciar "fraude" y dijo que se "perdió una batalla, pero no la guerra".



"Si algunos sectores dijeron que si gana el Sí, el Evo, el indio va a ser inalcanzable, eso usaron para la guerra sucia. excepto este referendo, todo les hemos ganado. Será que hemos perdido una batalla, no la guerra", declaró la autoridad en Palacio de Gobierno.



Agregó que "terminó el referendo, terminó los resultados del referendo, quiero decirles, como dijimos, respetamos los resultados, es parte de la democracia. Si el Sí remontaba, con seguridad la derecha hubiera estado con fraude".



"No es que estamos derrotados, es una pequeña batalla, la modificación de la constitución. Con los movimientos sociales, son el pueblo, vamos a continuar con la batalla. Mientras exista capitalismo, imperialismo, por más que haya presidentes, la lucha sigue y ahora con más fuerza", sentenció.



"Yo en algún momento pensé que el voto duro del MAS era 35, 40 por ciento. Ahora vemos, el voto duro duro llega al 50 por ciento para esta revolución pacífica, democrática y cultural", dijo, a tiempo de negar que él buscara algún cargo desde que fue designado dirigente cocalero.



En la víspera el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que el "No" a la reelección se impuso en el referendo, por un 51,31%. Morales no podrá ser candidatoy deberá concluir este mandato en 2020, sin la posibilidad de una nueva reelección.



El jueves tendrá lugar un Gabinete Ampliado en La Paz, espacio, que según el jefe de campaña del MAS para el referendo, Hugo Moldiz, servirá para evaluar los errores. Las organizaciones sociales y dirigencia del oficialismo también preparan encuentros de análisis.