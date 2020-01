Los remates, la otra pasión de Jorge Robles

Los televidentes están acostumbrados a ver al presentador de noticias Jorge Robles vistiendo saco y corbata mientras presenta las noticias en la red PAT; sin embargo, pocos se imaginan que otra de sus grandes pasiones está relacionada a la ganadería, donde se desempeña como martillero de remates privados.



Desde hace 10 años, cada tarde, el comunicador cambia el micrófono por un martillo de madera y su voz se eleva para 'cantar' las ofertas de los comerciantes de animales."Mi debut fue en la Feria Exposición, en mi época no había muchos martilleros, y mi amigo Wálter Feneey me motivó. Desde entonces trabajo todos los días de 12:00 hasta las 18:00", revela.



Con el paso del tiempo, su interés por el área lo llevó a realizar cursos de juzgamiento de ganado y de genética, logrando posicionarse como uno de los martilleros más destacados de este sector.



"Usualmente participo en remates de caballos de alta genética o razas puras. También estoy en los remates de alta genética Nelore en la Fexpo y también voy a trabajar a provincias", comparte y añade que también ha estado en ventas de obras de arte.



"Es una pasión, puedo decir que, aunque muchas veces me hubiera costado muchos sacrificios y desvelos, la realizo con mucho gusto", concluye.