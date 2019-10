Mira el video en el que un juez pide 15.000 dólares para cambiar un caso

El Ministerio de Transparencia hizo público un video en el que se observa al juez del Tribunal Anticorrupción y de Lucha contra la Violencia a la Mujer de La Paz, Marcelo Barrientos, extorsionar a la madre de un imputado por abuso deshonesto exigiéndole 15 mil dólares para cambiar el caso.



Ante los ruegos de la mujer, que entre sollozos relataba que solo había conseguido dos mil dólares, Barrientos responde que mínimamente "por la ayuda" debería depositar tres mil dólares.



"El fiscal ha pedido 15.000 dólares. Así que tienes que traer el dinero", indica al comienzo del video, después de que varias veces preguntara a la madre del detenido si no tenía celular o cámara grabando. Junto a él se ve a otro juez y a una abogada que revisa a la señora para asegurarse de que no estuviera filmando. Sin embargo, ella llevaba la cámara oculta en la parte superior de su cuerpo.



Tras unos minutos de charla, el juez concluye: "Ya, lo dejaremos en tres mil dólares, tienes que conseguir ese dinero".



La mujer buscaba que, según las normas, su hijo sea sometido a un juicio abreviado tras aceptar su culpa, pero los jueces indican que la abogada del acusado también debía hacer su parte, ya que tienen pruebas para cambiar el delito de violación a estupro. El juez le advierte que si no lleva el dinero se aplicaría "una medida más grave".



"Hay un problema, delante del doctor le explico - otro juez asignado al caso- es bien delicado, nosotros no podemos hacer todo el trabajo, nosotros le vamos a ayudar pero su abogado tiene que fundamentar bien y ojo este tema no puede hablarlo ni con su sombra", relata Barrientos en el video de casi 12 minutos.



"Yo la entiendo como mamá, pero las cosas no son así, aunque se acongoje el hecho es uno solo. Nosotros sólo le vamos a dar una mano, simplemente vamos a incumplir la ley, nada más, pero para eso su abogado tiene que fundamentar", explica Barrientos.



El video fue grabado el 02 de mayo del 2015, según indica la fecha a un costado de la pantalla.



Sobre este hecho de corrupción judicial, la viceministra de Transparencia, Jéssica Saravia, señaló que hay otras personas implicadas.



"No sólo se habla de una persona, en este tribunal (Anticorrupción y de Lucha contra la Violencia a la Mujer de La Paz) quienes deciden y toman decisiones son el tribunal en su conjunto, porque son tres jueces (quienes trabajan ahí)", indicó.



"Este es un tema de extorsión y corrupción. Lo que están pretendiendo estos jueces es beneficiarse (...) quieren hacer injusticia al pedir dinero porque ellos no podrían cambiar el delito penal", dijo Saravia.