Detienen a Belaunde en un domicilio de La Paz

Un operativo policial permitió la detención de Martín Belaunde Lossio la tarde de este martes en la zona de Llojeta de la ciudad de La Paz. El empresario fue trasladado inmediatamente a las oficinas de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare).



"En un vehículo particular de color blanco están sacando a Martín Belaunde en la zona bajo Llojeta de la ciudad de La Paz. Él no está enmanillado y el operativo lo encabezó el ministro de Gobierno Jorge Pérez", detalló una periodista de el canal televisivo Cadena A.



El operativo policial comenzó cerca de las dos de la tarde y el exasesor de Ollanta Humala estuvo acompañado por varias personas, con las que abandonó la vivienda. "Vestía de chompa azul, camisa blanca y un pantalón de tela", describió la reportera.



Belaunde permaneció todos estos días en la vivienda del "curaca blanco", empresario boliviano.



Esta mañana la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determinó la detención preventiva con fines de extradición del exasesor del presidente Ollanta Humala y empresario peruano, Martín Belaunde Lossio, que solicitó a Bolivia refugio político.



"La Sala Plena ha procedido a dictar una resolución para que se proceda al mandamiento de detención del ciudadano peruano Martín Belaunde Lossio con fines de extradición. Debe realizarse el trámite en 45 días y se verá si se lo extradita", afirmó el magistrado Gonzalo Hurtado.



El prófugo de la justicia del vecino país ingresó a Bolivia el pasado primero de diciembre por el punto fronterizo de Desaguadero, luego se trasladó a Santa Cruz donde ofreció una conferencia de prensa el 9 de enero y después asistió a una entrevista ante la Conare en La Paz por su solicitud de asilo político.



“Se ha pedido la detención preventiva para que no se dé a la fuga y notificarle el uso de sus derechos que se lo está buscando y, por otra parte, las autoridades peruanas tendrán que reunir pruebas y pedir su extradición”, informó este lunes el magistrado Jorge Isaac Von Borries.



En la víspera la Cancillería remitió ante el Tribunal la solicitud de extradición contra Belaunde. Posteriormente se solicitó información sobre la situación legal del peruano al Conare y, analizando esos elementos, se dispuso la medida cautelar.



"Yo me escapé solo; hice mi propia estrategia, me ayudaron algunos amigos y me escapé solo. ¿Quién podría ayudarme si el Gobierno me persigue? La derecha me persigue mediáticamente a través de sus voceros políticos. Incluso el Gobierno ha intentado meter un equipo de policías aquí a Bolivia”, confesó Belaunde.



El exasesor del presidente Ollanta Humala es acusado por presuntamente firmar contratos con el Estado y gobiernos regionales del Perú para beneficiarse económicamente. Sin embargo, negó tales denuncias y aseguró que es un "perseguido político".