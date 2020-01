Rechazo por ataque a Siria y plantón en embajada americana

El estamento político boliviano reaccionó temprano luego de informarse del ataque estadounidense a una base siria y en conjunto reaccionaron, aunque oficialistas y opositores matizaron sus declaraciones sobre el lanzamiento de los misiles que ocurrió el jueves.



“Pienso y siento, espero no estar equivocado, las armas químicas en Siria son excusa para una intervención militar”, escribió temprano el presidente Evo Morales.

“Rechazamos el bombardeo injustificado que ha hecho Estados Unidos a Siria, matando nuevamente a gente inocente”. dijo más tarde el vicepresidente Álvaro García Linera después de un acto público en El Alto.



Casi con los mismos argumentos, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, dijo que el ataque es un pretexto porque la intención real es someter al Estado sirio a los intereses de Estados Unidos.

Mientras, los grupos afines al MAS se organizaron y lanzaron una convocatoria para realizar un plantón en puertas de la sede diplomática estadounidense en la zona de San Jorge, acto que debía cumplirse en horas de la tarde.



Pero el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, también utilizó las redes sociales para expresar su rechazo, “olvidando sus tuits de hace cuatro años Donald Trump comienza a devolver gentilezas a quienes lo llevaron a la CasaBlanca”, escribió en la cuenta institucional del Senado.



Los opositores también se pronunciaron, pero no sobre el ataque, si no sobre la reunión de ONU, de ese modo, Samuel Doria Medina escribía “con posición partidaria y no nacional en OEA se aisló a Bolivia. El mismo proceder en ONU nos aísla más: retiren apoyo al Gobierno de Siria”, refiere su tuit.

Mientras que Jorge Quiroga, otro de los jefes políticos de oposición, también se refirió sobre el apoyo de Bolivia a Siria y evitó mayores comentarios. Lo mismo sucedió con sus correligionarios