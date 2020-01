Guterres promete gestión en la ONU por los pobres

El ex primer ministro portugués António Guterres afirmó este jueves que lo que siente en estos momentos, tras ser designado como el futuro secretario general de la 0NU, se resume en dos palabras: "humildad y gratitud".



"Humildad ante los grandes desafíos" que afronta el mundo y "humildad para poder servir a los más vulnerables", dijo el político luso en su primera declaración tras conocerse que ha sido el designado por el Consejo de Seguridad de la ONU para suceder a Ban Ki-moon.



"Y gratitud por la confianza" depositada en su proyecto, subrayó, antes de añadir que espera que la "unidad y consenso" de su elección represente "una capacidad creciente" del Consejo de Seguridad para tomar decisiones "a tiempo" y responder a los grandes retos del mundo actual.



"Estoy en este momento recomendado, pero no soy secretario general" todavía, dijo, y por ello quiere "rendir homenaje" a Ban Ki-moon y "apelar a todos los Estados miembros" para que le apoyen hasta el final de su mandato.



Ha sido una declaración, sin derecho a preguntas, realizada en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de Lisboa, en el Palacio das Necessidades, que Guterres hizo en portugués, inglés, francés y español.



Guterres lanzaba este mensaje después de que esta misma tarde el Consejo de Seguridad de la ONU decidiera, por aclamación, recomendarle formalmente para asumir la Secretaría General de la ONU a partir de enero próximo.



La designación de Guterres se hizo después de un "proceso justo" según el diplomático ruso, quien añadió que "era el mejor candidato disponible".



Un católico practicante



Ingeniero electrónico de profesión, António Manuel de Oliveira Guterres (Lisboa, 1949) nació en el seno de una familia campesina acomodada.



Inició su carrera política de la mano del "patriarca" socialista Mário Soares y llegó a la secretaría general del partido en 1992, tres años antes de vencer las elecciones y ser nombrado jefe del Gobierno luso.



Desde ese puesto, Guterres consiguió lo que hasta ahora nadie más ha logrado en cuatro décadas de democracia en Portugal: acabar una legislatura sin el apoyo mayoritario de la Asamblea de la República.



Otro de sus grandes éxitos diplomáticos fue su papel en la resolución de la cuestión de la independencia de Timor Oriental, antigua colonia portuguesa que se convirtió en un Estado independiente en 1999.



Además de socialista, Guterres es católico practicante y "militante social", como le definen algunos de sus amigos más cercanos. Y como tal, decidió no implicarse en la campaña del referéndum sobre la despenalización del aborto en 1998, al entender que la ley iba en contra de sus principios morales y religiosos.



El despegue de sus aspiraciones exteriores podría haber llegado a finales de los 90, cuando estuvo cerca de presidir la Comisión Europea, pero la enfermedad que sufría su mujer Luísa Melo, que acabó falleciendo en 1998, le llevó a posponer sus planes internacionales.



Con dos hijos y casado en segundas nupcias con Catarina Vaz Pinto, entre 1999 y 2005 fue presidente de la Internacional Socialista y en 2003 estrenó su asociación a un organismo internacional al convertirse en consultor de la ONU para política social ante el Gobierno de Brasil.



El gran salto llegó dos años después, en 2005, cuando fue nombrado Alto Comisario de la ONU para los Refugiados, puesto que ocupó hasta 2015 y desde el que tuvo que afrontar la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial.



Guterres tuvo que hacer frente al recrudecimiento de conflictos como el de Siria, a la presión de los flujos migratorios en Europa e incluso a la relación que algunos establecieron entre los refugiados y el terrorismo, pero esa difícil tarea le permitió ganar prestigio y contactos a nivel internacional.



Su labor con ACNUR le permitió incluso ser candidato en 2014 y 2015 al Premio Príncipe y Princesa de Asturias de Cooperación.