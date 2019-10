Bolivia aguarda justicia y Bachelet retrasa un viaje

Bolivia espera que se haga justicia en la decisión que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya adopte sobre su competencia para juzgar la demanda marítima contra Chile. La presidenta del vecino país, Michelle Bachelet, cambio las fechas de un viaje para hacer seguimiento a la decisión.



"Va a hacer justicia con Bolivia, seguimos abrigando esa esperanza, ahora se ha conocido la fecha en la que finalmente La Haya le va a contestar a Chile. Estamos atentos, sin haber perdido en ningún momento la fe ni la esperanza de que La Haya atienda favorablemente nuestra petición", afirmó el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales.



Bachelet y su Canciller Heraldo Muñoz tenían programado viajar el 23 de septiembre a Nueva York, para participar en una cumbre de desarrollo sustentable y en la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, se decidió que ambos retrasen su viaje hasta después del fallo de La Haya, señala "La Tercera".



"No hay ninguna decisión sobre el territorio nacional (...) Lo fundamental es defender el interés nacional, y sabemos cómo defenderlo. Para eso hemos hecho uso de todos los pasos a los cuales teníamos derecho", dijo en la víspera el ministro chileno.



El jueves 24 de septiembre a las 9:00 (hora boliviana) la CIJ dará lectura al dictamen sobre el recurso del Gobierno de Bachelet, pudiendo admitir su incompetencia, descartarla o esperar hasta conocer el fondo de los argumentos bolivianos.



Reymi Ferreira, ministro de Defensa de Bolivia, aseguró en entrevista con EL DEBER que "sería irresponsable que la Corte admita una demanda que no tiene sentido. Al haberla admitido, en gran medida reconoce su competencia".



Finalmente, el titular del Senado boliviano informó que todavía no se conoce qué autoridades acompañarán al equipo jurídico en Holanda, aspecto que será analizado por Cancillería. No se descarta el viaje del presidente Evo Morales y en Chile tanto Bachelet como su Canciller esperarán la decisión en "La Moneda".



