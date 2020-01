Polonia condecora a Piotr Nawrot, pilar del Festival de música barroca

El padre Piotr Nawrot es un personaje clave detrás del evento cultural internacional más importante que se realiza en Bolivia: El Festival de Música Renacentista y Barroca Americana Misiones de Chiquitos, que este 2016 inicia el próximo 22 de abril, con la presencia de 26 grupos internacionales, 800 músicos y más de 140 conciertos.



Con la alegría, modestia y humildad que lo caracterizan, el religioso y estudioso recibirá un importante reconocimiento a sus 25 años de investigación en musicología del Gobierno de su país, Polonia, con la distinción de la "Cruz de Oficial de la Orden al Mérito".



La orden al mérito de Polonia es una de las más importantes condecoraciones que otorga el Estado polaco a aquellas personas que han contribuido de manera excepcional y valiosa en el desarrollo de las relaciones entre el país europeo con otros países.



"Piotr Stanislan Nawrot fue designado para recibir esta condecoración por su extraordinaria capacidad de promover la cultura polaca, en particular la música", indica la misiva enviada por la Embajadora de Polinia en Perú, Izabela Matusz hacia a la Organización Pro Arte y Cultura (APAC) en Bolivia.



"Es muy difícil ganarme en lo que se refiere a ser sistemático y metódico. Lo apliqué en el campo de musicología, en la dirección artística de un festival. Lo hice con corazón, pero sin buscar premios otros que servir y dar de mi todo lo que pude dar", señaló Nawrot a propósito del reconocimiento que se realizará el próximo 23 de abril.



Nawrot llegó por primera vez a Bolivia en 1991 para comenzar sus estudios en la colección de música de las misiones de Chiquitos y de Moxos que era el tema de su tesis doctoral defendida en 1993 en la Universidad Católica de los Estados Unidos.



El padre de origen polaco, es un importante referente en el estudio de esta variante de música a nivel mundial. Se recibió en los Estados Unidos (maestría, doctorado, post-doctorado) mediante becas, además de recibir la prestigiosa beca John Simon Guggenheim.



"Me vinculé con Ramiro Soriano y con su Coral Nova y allí hicimos las primeras sistemáticas presentaciones de música de las misiones y de la catedral de Sucre", indicó Nawrot. El padre recordó su nacimiento en Polonia, donde desde pequeño fue consciente de que aunque no vivía en una familia muy rica, tenía una cuna repleta de cultura.



"Crecí con Chopin, Lutoslawski, Pendrecki y Gorecki. Me formé leyendo Sienkiewicz, Reymont, Norwid, Milosz, Szynborska y Brandstaetter entre otros. Allí fueron enterrados mis padres y abuelos, viven mis familiares y amigos. Allí, siendo miembro del Coro de Niños Cantores de Poznan aprendí música.