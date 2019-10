Inauguran año judicial en medio de una aguda crisis

Sin la presencia del primer mandatario, Evo Morales, las autoridades del Órgano Judicial Plurinacional inauguraron su gestión 2016 en Sucre. Mientros esto sucedía en el interior, afuera, una protesta cuestionaba la credibilidad de los funcionarios de esa instancia.



La ministra de Justicia, Virginia Velasco, participó del acto, al que asistía el presidente hace un par de años. Por su lado, Pastor Mamani, titular del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dijo que la cumbre prevista por el Gobierno no solucionará los problemas de fondo.



"No es posible exigir eficiencia y resolver la retardación si no hay más jueces", agregó la autoridad dentro de su intervención, al señalar que se enfrentan los problemas sin un presupuesto adecuado y sin la posibilidad de agilizar las cusas.



Morales, en la víspera, propuso que el evento, destinado a “revolucionar” la justicia se realice en la capital del Estado. "Sí o sí hay que realizar esta cumbre, un debate, y yo planteo que esta cumbre sea en Sucre porque es capital de la justicia boliviana", aseveró.



Videos de jueces extorsionando a litigantes, agrediendo a mujeres o los casos de fiscales denunciados hasta por adeudar meses de renta profundizan la crisis en la administración de justicia.