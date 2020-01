Instituciones promueven una movilización contra el 'lobby gay'

Si es necesario recurrirán a la justicia para anular la Ley de Identidad de Género. Así lo advirtió uno de los líderes de la Marcha por la Vida y la Familia, Víctor Hugo Valda, en #CharlasELDEBER al expresar su temor de que esta nueva norma permitirá "meter preso" a todo el que se exprese contra lo que él llama "ideología de género".



Valda respondió cada una de las preguntas de los lectores y usuarios de EL DEBER que fueron enviadas por las redes sociales, durante una conversación de casi una hora. "Actualmente a nivel mundial, grandes multinacionales, entre ellas la ONU, tratan de imponer la dictadura del relativismo expresada, en una de sus vertientes, en la ideología de género. Hay un "lobby gay" muy fuerte en el mundo", expresó Valda e insistió en que la ley en Bolivia es "importada" de otros países.



La plataforma agrupa cerca de 100 instituciones en Santa Cruz y ya convocó a la Marcha por la Vida y la Familia para este 22 de junio, en contra de la Ley de Identidad de Género.



Valda admitió que tiene amigos con una orientación sexual diferente, pero insistió en que la homosexualidad o el gusto por personas del mismo sexo es un "desorden" que debe ser tratado por un sicólogo.



"No son todas las personas que tienen atracción hacia el mismo sexo, es un pequeño grupo que va propugnando estas leyes, subvencionados por mucho dinero. No solo quieren hacer creer que la homosexualidad es natural, sino que el Gobierno defienda y exija que este estilo de vida es normal y que debe ser promovido en las escuelas a partir de kinder", expresó.



Valda teme, incluso, que a partir de esta norma se introduzca en los colegios textos escolares donde se les diga a los estudiantes que nadie tiene un sexo definido y que todo se va a desarrollar en función de lo que sientan y lo que deseen.



También consideró que con la vigencia de la nueva ley, nadie podrá decir nada sobre los homosexuales porque cualquiera de ellos podrá acusar por discriminación e iniciar un juicio o hacer "meter" preso a la gente.



"Toda persona tiene dignidad, las personas homosexuales tienen la misma dignidad y derechos que todos, pero no puedo inventarme derechos. ¿Acaso porque una persona tiene tendencia a ser infiel o al alcoholismo, la sociedad tendrá que decir que beber o ser infiel está bien?", se preguntó



"Si dejamos entrar esta ideología, manipularán a los hijos, les lavarán el cerebro para probar cuál sexo le gusta. Si uno como padre les dice que no quiere que le enseñen esto a mi hijo, será apresado, como lo han hecho en Noruega, en EEUU o Alemania. Y a los baños de los colegios podrá entrar un hombre que se cree mujer al baño de mujeres y viceversa", sentenció.



Valda dijo que la plataforma interinstitucional apoyará todas las acciones necesarias para hacer anular la ley, incluso el amparo constitucional que anunció la Iglesia católica.Y se reserva la posibilidad de presentar otros recursos legales para conseguir su objetivo. "Esta ley solo es la punta del iceberg, si dejamos que esta ley se desarrolle vienen muchísimas otras", insistió y aclaró que este tema va mucho más allá de la religión.



La Marcha por la Vida y la Familia se realizará este 22 de junio, a partir de las 17:00, saldrá desde el monumento al Cristo Redentor hasta la plaza principal 24 de Septiembre.