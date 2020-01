Evo da 4 tareas a ministros y admite 'microcorrupción'

Al iniciar el gabinete ampliado el presidente Evo Morales instó a sus ministros a difundir las obras del Gobierno, cortar la "microcorrupción", la burocracia y exigió a sus ministros a comunicarse más entre ellos.

El mandatario dio un discurso de más de una hora. Reflexionó que el proceso de cambio solo puede fracasar por problemas internos. "Hay viceministros que ya están viendo cómo serruchar al ministro. No hagan eso, no pierdan el tiempo".

"El tema de luchar contra la corrupción y reducir la burocracia son el principal desafío que tenemos en esta gestión", marcó el Mandatario dentro de la reunión en el campo ferial Chuquiago Marka de La Paz.

El presidente fue duro al señalar que ministro que no controla la microcorrupción "es porque recibe seguramente, soy malpensado en eso" y recalcó: "No quiero funcionarios que me chupen las tetillas". En ese marco, anticipó la creación de un Código del Funcionario Público.

Además, instó a sus colaboradores difundir las obras del Gobierno y alejar de la quiebra a las empresas estatales.

Reclamó a algunos de sus ministros porque no se comunican entre ellos. "Tengo muchas diferencias por este tema con algunos de ustedes. Nos falta debate", aseveró y complementó: "no hay verdades absoluta, deben primar razones antes que cargos".

Morales pidió a sus colaboradores propuestas para fortalecer el "socialismo comunitario productivo" y alertó que Bolivia está en la mira por su modelo apoyado incluso por empresarios que "nunca serán del MAS".

Destaca la importancia del compromiso, esfuerzo y sacrificio en el trabajo de su gabinete. "Estamos aquí para trabajar, sin descuidar el tema político, venimos de grandes luchas".