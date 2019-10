Chile lanza web contra la demanda marítima

El Canciller de Chile, Heraldo Muñoz, presentó este lunes la plataforma digital denominada mitoyrealidad.cl., un portal que busca "dar a conocer los argumentos de Chile ante la demanda marítima de Bolivia", reportan medios de comunicación en ese país.



"No hemos parado de trabajar para defender nuestros argumentos a través de la diplomacia privada y la pública", afirmó la autoridad diplomática del vecino país a momento de presentar la página web.



Hasta el momento, el Gobierno del vecino país presentó un video y un escrito. Además, ahora suma una cuenta oficial en Twitter que pretende "viralizar argumentos y gráficos sobre la postura chilena". Muñoz hizo un llamado a "usar el sitio".



Según se conoce, el sitio será traducido en las próximas horas al inglés y francés. Expone que "más del 20% de los países del mundo carecen de litoral. De esas naciones, Bolivia es uno de los que goza mayores derechos para acceder al mar", según dice.



Sobre el video presentado por Bolivia, Muñoz dijo que "parece que tiene un tono agresivo, que lo que hace es descalificar más que dar argumentos, pero cada uno es responsable. Lo que me llama la atención es que pareciera que las personas hubieran memorizado un libreto".



La pasada jornada, el Procurador General del Estado, Héctor Arce, dijo que "un video que, con sentimiento popular, expresiones humildes y expresiones del pueblo, muestra una verdad no es ofensivo para nadie y (en?Chile) deberían tener un sentimiento y carácter más tolerante".,