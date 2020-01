Riquelme, ansioso por sumarse a Bolívar

A la espera de concretar su llegada a Bolívar con la firma de su contrato, Marcos Riquelme aseguró que no puede conversar con los medios de comunicación hasta que llegue a La Paz. El presidente de Baisa, Marcelo Claure, hizo el anuncio oficial la noche de este sábado.

“Estoy esperando mi viaje, quiero firmar pronto mi contrato. Se dice que es por tres años, recién me estoy informando de a poco sobre Bolívar. No voy a hablar hasta llegar allá y sea todo oficial”, dijo a DIEZ.bo el delantero argentino. “Tengo la orden de no decir nada hasta llegar a La Paz”, enfatizó.

Riquelme indicó que su arribo a La Paz está previsto para este miércoles. “Espero estar para el partido entre Bolívar y Liga de Quito”, concluyó Riquelme. Su contrato será por tres años y la institución paceña compró el 60% de sus derechos federativos, el otro 40% pertenece al Audax Italiano, su exequipo.