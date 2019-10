Agente pide "diplomacia más activa" con Chile

El agente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, señaló que se debe apostar por una "diplomacia más activa" con Chile para buscar alguna solución a la centenaria causa marítima.



"La demanda tiene sus propios ritmos y la diplomacia también, la diplomacia es más versatil, es el arte de acercar las diferencias en los escenarios más complejos, yo favorezco una diplomacia tal vez un poco más activa, bajando los tonos y mucho más productiva. Obviamente los tiempos están abiertos a esa diplomacia", dijo a radio Patria Nueva.



El también expresidente destacó el tono de la visita no oficial del canciller David Choquehuanca a Chile, que en días pasados estuvo en el vecino país para participar de eventos con varias organizaciones sociales y además recibir respaldo a la causa nacional.



"Es un buen comienzo la visita del canciller Choquehuanca que debería expandirse a visitas de las autoridades chilenas a nuestros movimientos sociales, deberíamos ser capaces de retribuirnos permanentemente y como lo anotó el canciller iniciar un diálogo", afirmó.



Agregó que "tal vez no podamos ni debamos calificar esto como una actividad propagandística, quitemos el lado negativo de las caracterizaciones y veamos lo positivo, que deberíamos comenzar a conversar, es una oportunidad", indicó.



El agente también habló de los ejercicio militares que prevé Chile en frontera, mismos que atribuyó a "ruidos que nos gustaría escuchar, la actividad militar fue la que en su momento nos distanció y no es la que nos da mejores recuerdos", concluyó.