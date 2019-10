Mira el mapa de los países con más divorcios

El trámite del divorcio es cada vez más fácil y sencillo, motivo por el cual las parejas que no están satisfechas con su matrimonio recurren a esta opción.



Según un estudio de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) de 2010, el 72% de los matrimonios en Bolivia termina en divorcio y se emiten cerca de 33 sentencias por día.



Un estudio comparativo publicado en el diario español "El Mundo" muestra los porcentajes de divorcios por país. Bélgica, con 73%, lidera la lista y Bolivia ocuparía el segundo puesto. Sin embargo, ese informe no incluye datos de varios países del mundo por falta de registros.



Las cifras que muestra revelan que Europa es el continente con más divorcios del planeta mientras que Chile (3%), Uruguay (3%) e India (1%) tienen los niveles más bajos.



Lo curioso es que hay dos estados donde no se produce ni un solo divorcio: Filipinas y el Vaticano. En ambos países, el divorcio está prohibido y solo la nulidad matrimonial religiosa puede acabar con el vínculo entre la pareja.



