Helada afecta hasta un 50% la producción de los valles

Las heladas que afectan a los valles cruceños ya generan los primeros daños al sector productivo, pues de acuerdo con Nué Morón, presidente de la Asociación de Horticultores y Fruticultores (Asohfrut), las hortalizas de las localidades de Villa Victoria, Mairana, Los Negros y Pampa Grande son las dañadas.

Morón explicó que en Villa Victoria un 80% de la oferta de tomate, papa y vainita está en mal estado, mientras que en Mairana, el pimentón y la papa, en un 50%, son los alimentos dañados.

“La situación es la misma en Comarapa y Pampa Grande. Y es por ello que el precio del tomate, del pimentón, de las vainitas, se va a encarecer”, sostuvo Morón.

Un caso

Dos heladas y una nevada fulminaron las cinco hectáreas de papa y mataron las ilusiones de Edmundo Lino, en Loma 25, una comunidad del municipio de Vallegrande en Santa Cruz. En esta zona la temperatura ayer bajó a -5 grados.

El hombre aseguró que pese a aplicar tácticas para mitigar el impacto de los fenómenos naturales no logró salvar la producción. Invirtió $us 20.000 en costos operativos y con el impacto de las nevadas y las heladas cree que no logrará recuperar ni un 5%.

Luis Alberto Alpire, secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación cruceña, sostuvo que en Pucará, Postrervalle y Vallegrande se registraron nevadas que dañaron cultivos de trigo, papa y los pastos, que alimentan el ganado.