Carniceros marchan en protesta contra Alcaldía

Tras la imputación de dos comerciantes de carne por atentar contra la salud pública al ser hallados comercializando el alimento en mal estado, el gremio de los carniceros de Santa Cruz decidió movilizarse contra la Alcaldía cruceña y los operativos de control en los mercados, considerados como avasallamiento.



Mario Roque, dirigente de los carniceros, explicó que están en contra de los operativos de control contra los carniceros y la detención en Palmasola de dos comerciantes por vender carne en mal estado.



El comerciante denunció que existe un trato diferenciado contra ellos porque no actúan del mismo modo contra los supermercados.



"Intervienen un supermercado y encuentran productos en mal estado y solo dejan notificaciones y no actúan penalmente como con nosotros", protestó.



Roque ve discriminación en la actuación del municipio y aseguró que la carne que se encontró no estaba siendo comercializado.



"Exigimos a los jueces actuar imparcialmente y no arbitrariamente al mandar a la cárcel a nuestros compañeros", indicó.