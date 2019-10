Reportan la muerte de un soldado en zona paceña

En el regimiento Murillo, ubicado en la localidad de Apolo en el norte paceño, un soldado perdió la vida. De momento no se conocen las causas; sin embargo, se presume que fue debido a un problema de salud.



El reporte del lugar da cuenta que el suceso se registró hace dos días y los síntomas previos a su muerte fueron fuertes dolores de estómago. Hasta el momento las autoridades militares no se pronunciaron sobre las causas del deceso.



Desde el hospital de Apolo confirmaron que existen otros 11 soldados que se encuentran convalecientes. Las víctimas fueron trasladadas a la ciudad de La Paz donde serán atendidas en la Corporación del Seguro Social Militar (Cossmil).



Por los síntomas descritos y la cantidad de afectados, se presume que los militares ingirieron agua o comida no apta para el consumo humano.