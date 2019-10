Renuncia el Fiscal hallado en Pub 'Café Con Piernas'

Marcelo Rollano renunció a su cargo como Fiscal de Distrito de La Paz, tras ser descubierto esta madrugada el Pub “Café Con Piernas”, durante un operativo protagonizado por la Policía Boliviana, la Dirección de Migración y la Intendencia Municipal.



"Los servidores públicos debemos dar el ejemplo, estar apegados a la dignidad y la norma, no estar expuestos a este tipos de situaciones. Nuestra tarea es la seguridad ciudadana y no podemos comportarnos de forma contraria a los principios", manifestó el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, tras comunicar la noticia.



Rosario Venegas asumirá el cargo, según explicó la autoridad. "El doctor Rollano a partir de hoy no es más Fiscal de Distrito de La Paz, ustedes saben, somos muy estrictos en nuestro comportamiento", recalcó a los medios.



"Un ciudadano hizo referencia que era Fiscal, se acercó y empezó a decirnos que él había pedido también que nosotros intervengamos y demás, pero él estaba en estado de ebriedad. Una vez que verificamos sus documentos se trataba del licenciado Marcelo Rollano", contó hoy el comandante de la Guardia Municipal, Miguel Zambrana.



Rollano asumió como Fiscal de Distrito de La Paz en junio de 2015. La intervención fue realizada en el local nocturno, ubicado sobre la calle Capitán Ravelo (Sopocachi), donde también estaban "encerrados" 16 varones y 11 mujeres, cuatro extranjeras y sin documentación.