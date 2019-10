El Papa avala separación de los matrimonios

El papa Francisco dedicó hoy su catequesis de la audiencia general al sufrimiento de los niños por la separación de un matrimonio, pero afirmó que en algunos casos "es inevitable" cuando se hace para proteger a los más débiles.



"A veces (la separación) puede incluso ser moralmente necesaria cuando se intenta proteger al cónyuge más débil o a los hijos más pequeños de las heridas causadas por la prepotencia, la violencia, la humillación, la extrañeza y la indiferencia", explicó.



Sobre estas situaciones familiares, que el papa dijo no le gusta llamar "irregulares", Francisco animó a interrogarse sobre "cómo ayudar o cómo acompañar" a estas familias.



Bergoglio se detuvo hoy a reflexionar "sobre las heridas que se producen en la misma convivencia familiar".



"Se trata de palabras, acciones y omisiones que, en vez de expresar amor, hieren los afectos más queridos, provocando profundas divisiones entre sus miembros, sobre todo entre el marido y la mujer", señaló el pontífice.



Y destacó cómo "si estas heridas no se curan a tiempo se agravan y se transforman en resentimiento y hostilidad, que recaen sobre los hijos".



Para el papa "cuando los adultos pierden la cabeza, cuando cada uno piensa en sí mismo, cuando papá y mamá se hacen daño, el alma de los niños sufre mucho, siente desesperación y son heridas que dejan huella".



Y recordó cómo muchas veces los niños que viven estas situaciones se esconden para llorar solos. También destacó que "no faltan los casos en que los esposos, por la fe y el amor a los hijos, siguen dando testimonio de su fidelidad al vínculo en el que han creído".