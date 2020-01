Luis Arce: “Llegó el fin de la deuda pública total; es hora de usar ese dinero”

El sueño de todo economista es manejar la economía de un país”, así Luis Arce resumió el momento ‘dulce’ que le toca vivir al frente del Ministerio de Economía y Finanzas y cómo la pasión por los números y sus efectos en la sociedad lo han llevado a ser testigo de cómo su teoría, el modelo que pensó, su puesta en práctica y su éxito han puesto a Bolivia en un lugar expectante en cuanto a su estabilidad macroeconómica, algo que le genera satisfacción y orgullo, y que no buscó esconder.

El viernes, Arce visitó el multimedia EL DEBER, llegó a las 18.30 y de inmediato, mientras esperaba pasar al set de filmación de videos, fue abordado por diferentes periodistas con los cuales cruzó distintas opiniones sobre la realidad económica de Bolivia, sobre cómo los medios tratan estos puntos, que a decir de Arce son temas delicados que se los debe trabajar de manera seria y con ética, y si es posible, contar con el apoyo de un analista que de forma científica demuestre su punto de vista.



El hombre fuerte de la economía nacional le dedicó más de tres horas (desde las 18:00 hasta cerca de las 22:00) a las consultas de los periodistas de las plataformas de la radio, web y papel.

Seguro, crítico, irónico y con humor, Arce habló sobre el Programa Nacional de Empleo (PNE), la ‘joya’ del Gobierno; señaló que los productores deben mejorar sus inversiones antes de pedir más cupos de exportación, reconoció que se está fallando en mantenimiento de las carreteras, negó que el PNE sea una copia de otros gobiernos, le quitó drama a la crisis que atraviesa Brasil y Argentina y su posible ‘contagio’ a Bolivia, aseguró que por el momento el tipo de cambio no se toca y que fue acertado no devaluar.

Le dedicó un buen espacio a definir el perfil del empresario nacional, al que le cuestionó que no sea más eficiente. Lamentó que al Gobierno no se lo valore en la lucha contra el contrabando, aseguró que la deuda pública total se frenará, porque llegó el momento de usar el dinero que se tiene y se mostró satisfecho por los logros que el Servicio Nacional de Impuestos (SIN) está logrando.

Generación de empleos

_ ¿Cuál es la expectativa que tienen con el PNE?

Antes que nada indicar que a diciembre del año pasado el desempleo en el país era de un 4,1%, el más bajo de la región; sin embargo, nuestro presidente nos hizo saber, en agosto de 2016, que se debía armar un programa para reducir aún más ese porcentaje, algo que sí se puede hacer.

Entonces se elaboró un plan de generación de puestos de trabajo único y diferente a los de la región y a los realizados en el país por otros gobiernos.

_ ¿En qué se diferencia?

En que este paquete, en principio, se enfoca en los obreros de menor calificación para que realicen tareas de enlosetado y empedrado en las ciudades intermedias y principales del país. Luego se toma en cuenta a los obreros con mayor calificación, que tendrán un salario de Bs 2.000 y a los profesionales, que percibirán Bs 4.000; en ambos casos será el Estado el que pagará los costos sociales que a los privados les significará contar con nuevos trabajadores.



El programa también contempla a los jóvenes profesionales y a los emprendedores, pues estos tendrán la posibilidad de recurrir a un crédito de fondo de semilla del Banco de Desarrollo Productivo (BDP) para poder concretar sus proyectos laborales.



_ Sin embargo, el Cedla y otros analistas hacen notar que lo que propone el Gobierno es una fórmula repetida.

Voy a recordar dos programas de empleo y no dos políticas, casualmente ambos del Gobierno de Sánchez de Lozada, donde en primera instancia prometió 250.000 empleos y en el otro programa se planteó 500.000 nuevos empleos. ¿Cómo pensaba cumplir aquello? Nunca se dijo nada al respecto.

Lo que veo de las críticas es que el PNE se asemeja al Fondo Social de Emergencia, del Gobierno MNR-ADN, que básicamente eran empleos temporales para resolver el problema del ingreso y eso es evidentemente muy parecido, pero no igual a la propuesta de los enlosetados que ya venimos realizando en La Paz y El Alto. Ese es el único, el único eslabón más o menos comparable con lo que hubo en otros programas.



Pero esto de que el Estado le pague los costos sociales al empleador, nunca hubo, si no que lo demuestren y peor todavía no habido ni para obreros y peor para profesionales. Nuestra política es integral y no hay punto de comparación con los otros programas de empleo, nuestro programa no es la búsqueda de un empleo temporal,



_ ¿Cómo el Gobierno va a garantizar que estos trabajos sean permanentes y que los empresarios, una vez que ya no haya la ayuda estatal en el pago de los beneficios sociales, los despidan bajo el argumento del aumento en sus costos laborales?

Ojalá que los empresarios no estén pensando que ahora que el Gobierno les va a ayudar a pagar parte del salario de los obreros que van a contratar, solo los van a tener hasta que dure la subvención y después los van a despedir. Eso no puede pasar, para ello debe haber un mecanismo de control.



_ ¿De qué tipo?

Tienen que haber acuerdos que se firmarán entre el Gobierno nacional y el empresariado, lo que nosotros queremos es que sea un empleo permanente, algo que siempre nos han reclamado los privados. Se debe hacer notar que ellos tienen en su mano Infocal, una institución encargada de preparar la mano de obra que el mercado laboral va a necesitar y cuando nosotros nos sentamos con los privados y les consultamos por qué no contratan personas, nos dicen dos cosas: que el costo laboral es elevado, cuando hay otros países que tienen un mayor gasto y que están creciendo más, y eso se los he demostrado en la reunión que tuve con la Confederación de Empresarios Privados. Ellos mismos mostraron que Paraguay y Perú tienen costos laborales más elevados; sin embargo, igual realizan inversiones y no ponen como pretexto el costo laboral, sino que son más eficientes.



_ El segundo aspecto es que dicen que los trabajadores no están debidamente especializados; sin embargo, teniendo en sus manos esa institución (Infocal) no están preparando a las personas que ellos necesitarán; ¿quién tiene la culpa?

En la generación de nuevos puestos de trabajo debe haber un sentido de responsabilidad de los privados y no pensar en retiros, sino en contratarlos permanentemente.

Deuda pública total



_ El nivel de la deuda pública total, según datos oficiales, está en el orden del 30% en comparación con el PIB. ¿Para este año la tendencia será similar?

En el Plan Nacional de Desarrollo el endeudamiento no puede superar el 40%, hasta el 2020. Ahora, debido a que nuestro perfil como país cambió y tiene una mejor capacidad de endeudamiento, que es realmente impresionante, todos nos quieren prestar, debido a que Bolivia paga bien y tiene con qué pagar. Sin embargo, considero que la etapa de endeudamiento público total finalizó, pues ya contamos con los recursos necesarios para empezar a concretar nuestros diferentes proyectos, ya tenemos el dinero, pues con este 30% hay objetivos que se deben cumplir.



Para este año tenemos que presentar obras que serán concluidas en 2020. Si esas obras no se empiezan a construir desde ahora no llegaremos a 2020. Entonces tenemos todos los recursos, por lo que tenemos que usarlos e invertirlos. En dos años tenemos que mostrar los resultados.



_ ¿De cuánto dinero hablamos?

Mínimamente de unos $us 2.500 millones, hay un plan nacional que se debe cumplir.

Contrabando

_ ¿Cómo se está trabajando en el tema del contrabando y en la defensa del mercado interno con medidas paraarancelarias?

No me voy a referir al tema paraarancelario, porque eso es sumamente delicado y una autoridad no puede decir voy hacer esto o lo otro.

En cuanto al contrabando, debemos ser el Gobierno que hizo más contra el contrabando y nadie nos reconoce eso. No solamente en la elaboración de las leyes. Recuerdo que en Desaguadero hicimos un operativo y nos recibieron a tiros; intervenimos en Potosí para el control del ingreso de autos indocumentados en zonas donde una gran cantidad de la población se dedica al contrabando; son mafias, paisanos, bolivianos que defienden el contrabando pues es lo único que saben hacer.



También producto de la lucha contra el contrabando se pudo descubrir el ingreso ilegal de armas, entonces se está trabajando mucho en este tema. Próximamente verán cambios en los aeropuertos, especialmente en el tema de los controles.



_ ¿Pero hay alguna solución de fondo?

La solución de fondo del contrabando es la desaduanización en frontera, eso significa fuertes inversiones del Gobierno, que ya las estamos haciendo; se trata de infraestructuras multipropósito. En las próximas semanas anunciaremos los contratos que se van a realizar en Tambo Quemado, el objetivo es que toda la logística de la Aduana se encuentre en la frontera, lo mismo que la del Senasag.



_ ¿Eso sería una respuesta para el tema de la venta de ropa usada?

Queda claro que son los chilenos los que están permitiendo el ingreso de la ropa usada. Se han hecho reuniones con las autoridades de la Aduana chilena para frenar el contrabando, pero no se obtuvieron buenos resultados.



_ Los comerciantes de ropa usada dicen que la reconversión laboral no funcionó. ¿Fue así?

Recuerdo que el primer decreto que firmé fue contra la venta de ropa usada en 2006, para luego crear el sistema de reconversión laboral. Los ropavejeros querían talleres, créditos y descuentos. Sin embargo, se debe reconocer que el programa de reconversión fracasó, pues es más rentable vender ropa usada que producir nueva.

Los empresarios

_ Respecto al incremento salarial, el empresariado indicó que para cumplir con la norma tendrá que desembolsar unos $us 319 millones, por lo que en vez de contratar más trabajadores va a contraer la demanda laboral. ¿Qué opina al respecto?

Mire las contradicciones del sector privado, pues me acabo de enterar por la prensa que ellos confiesan que han tenido una utilidad de $us 4.000 millones, entonces digamos que van a tener que invertir para el pago del incremento salarial unos $us 350 millones; tomando en cuenta los $us 4.000 millones, eso representa el 8% de sus utilidades, ¿Es mucho? ¿Los estamos matando? ¿Los estamos volviendo pobres a los empresarios?

Claramente al empresariado nacional todo este tiempo nunca le ha gustado pagar impuestos, por eso en las empresas existían tres o cuatro informes de contabilidad. Dirigentes de la Confederación de Empresarios Privados partiendo su empresa en dos para no ser considerados grandes contribuyentes y no entrar a Graco, lo hemos visto.



Siempre hubo por parte de los empresarios el deseo de no compartir sus ganancias con nadie, pero lo más importante ¿dónde van a parar las mismas? Si ellos nos demuestran que están invirtiendo en la economía nacional, que están trayendo tecnología e innovando procesos, el panorama cambia, pero si solo invierten $us 1.200 o $us 1.400 millones al año, es algo que lo vienen realizando desde hace mucho, sin ningún incremento.



_ ¿Calcula que los niveles de ganancia del sector privado van a ser similares al de 2016?

Van a ganar lo mismo porque no se está modificando nada extremo. A manera de ejemplo, cuando se incrementó dos puntos porcentuales para los bancos, hubo toda una estructura mediática para defender a los bancos, pues sabemos que ellos ponen publicidad en los medios, eso está claro. En ese momento indicaron que iban a entrar en pérdida, pero en abril de este año tuvieron una mayor ganancia que en similar periodo de 2016. En realidad, no les gusta pagar impuestos ni compartir las ganancias con sus trabajadores o con el Estado.

Tipo de cambio

_ ¿Hasta este momento la crisis de Argentina y Brasil tuvo algún efecto en la economía del país?

Las economías de esos países son inestables, mientras que la nuestra no lo es, es por ello que buscan vender sus productos en la nuestra, es el precio que debemos pagar por tener una economía estable y en crecimiento. El otro aspecto es el tipo de cambio, que considero que es una leyenda urbana, ya que el FMI y los especialistas dan como receta devaluar para superar la crisis, algo que nosotros no hicimos y no nos equivocamos. Pues Brasil devaluó su moneda y se generó la inflación y hubo fuga de capitales, esto provocó recesión que generó desempleo.



Ante esta situación todos los países han dado marcha atrás, mientras que para esta gestión nosotros vamos a tener un menor déficit comercial, vamos a tener una menor pérdida de las reservas internacionales, por qué los países vecinos han empezado a ajustar sus economías y nosotros estamos bien, por lo tanto lo que va a ocurrir en nuestra economía manteniendo el tipo de cambio nominal, vamos ajustar la balanza comercial, la balanza de pagos y vamos a ajustar las reservas internacionales, de tal manera que este año no nos vamos a asustar por los cambios en estos indicadores.



_ ¿Qué tendría que pasar para que el Gobierno analice modificar el tipo de cambio?

Lo hemos dicho antes y lo seguimos manteniendo: si los fundamentos de la economía boliviana se deterioran, si los indicadores de nuestros principales socios comerciales colapsan y hay una devaluación del 3.000%, por supuesto que vamos a tener que defendernos. No- sotros no tenemos un tipo de cambio fijo, sino uno que se mueve en función de la necesidad que tenga el país y por ahora no es necesario moverlo.

Los que tributan

_ ¿Cómo se está trabajando para aumentar el universo de aportantes al fisco?

El SIN está trabajando para abrir más agencias, la idea es estar acerca del contribuyente, que cada día aumenta, y no es como la percepción general de que eso no sucede. En 2005, la generación de impuestos era de Bs 20.000 millones, en 2016 se llegó a Bs 63.000 millones. También se debe hacer notar que, en 2006, estaban registradas 66.000 empresas y ahora hay 244.000; sin duda que la base creció.



También los trámites para los comerciantes que se quieren registrar en el fisco es más sencillo, pues si quieren pagar, basta presentar su carné al banco y este le imprime su formulario de pago, y listo. Hay una descentralización del SIN y mayor asesoramiento. Ahora si definitivamente no quieren tributar, habrá operativos para inscribirlos, por ahora los estamos concienciando y hay buenos resultados.

Los formales observan que siempre ellos son los más presionados para tributar.

Eso no es así, solo que ellos pagan lo que realmente les toca y no como antes, que tributaban menos al fisco.