A Hilda y a sus hijos los mató Wilber por mujeres y dinero

El martes 9 de junio, él lo llamó por teléfono poco después de las 17:00. Lo acababa de ver en las calles de Ivirgarzama, pero Wilber Morales Durán, su amigo, serio como una piedra, pasó por su lado llevando a una muchacha en su motocicleta, lo miró y ni siquiera lo saludó.



Parecía enojado. Por eso, a Feliciano Arandia Balceras le pareció raro que a los 10 minutos, Wilber le hubiese llamado, sobre todo luego de que el sábado anterior había huido de él para no beber en una rocola.



Así lo recuerda Feliciano, ahora que está refugiado en alguna parte de Cochabamba, luego de que su amigo Wilber, ese que se enojaba con él cuando no lo obedecía y que incluso le pegó, se ha hecho conocer en todo el país por haber asesinado a puñaladas a sus propios hijos, Jhonatan (3) y Joseas (1), y a su pareja, Hilda Marín (18).



Trémulo, delgado como espiga de trigo, moreno y de manos nerviosas que aprietan una bolsa de refresco de mocochinchi, el único testigo que llegó a la escena del crimen ese martes, cuando Wilber acababa de asesinar a su familia, ahora se refugia porque teme ser quien pague en una hoguera por la ira que encedió el asesino, en una región donde el linchamiento es tradición. EL?DEBER habló con él.



La revelación

Feliciano, de 17 años, llegó en moto antes de las 18:30 al cruce de Alfa, cerca del puente Litoral, a donde le pidió Wilber que fuera para hacerle “un favor”. Antes se habían comunicado varias veces por teléfono; Wilber, para exigirle que se dé prisa, él para pedirle la ubicación exacta.



Sobre la ribera, mientras buscaba intrigado, reconoció al amigo en medio de la oscuridad, sin polera, con la mano derecha envuelta con un trapo. Así recuerda Feliciano el diálogo.



—A la Hilda le he matado y a sus hijitos—, le dijo Wilber.

—¿Qué cosa has hecho? ¿Qué cosa te iban a hacer? A eso dos angelitos, ¿por qué los has matado?—, le preguntó Feliciano, sobrecogido por la imagen de los cadáveres ensangrentados de Hilda, Jhonatan y Joseas, alumbrados por el teléfono de Wilber.



—Esta mujer tanto tiempo me ha hecho maldad, con mis dos mujeres me ha hecho enojar y por su culpa estoy así flaco—, confesó, poco antes de decirle que ahora son cómplices y que debía ayudarle a desaparecer los cuerpos echándolos a un río, envueltos en unas bolsas de yute que Wilber llevó al lugar.



Sabina Villarroel, madre de Hilda y abuela de los pequeños, recordó que el hombre se negaba a pagar pensiones por los niños, que debía ya de seis meses, luego de que desconoció a sus hijos, aunque después en un examen de ADN se confirmó su paternidad. Según la familia de Hilda, eran unos Bs 3.000 que Wilber debía por manutención.



La Policía lo ratifica

El informe de la Policía de Ivirgarzama corrobora lo dicho por Arandia Balceras. Más allá de las declaraciones del denunciante, el comandante de la Policía de Ivirgarzama, Daniel Capriles, relató que una vez que capturaron a Wilber, él les explicó con detalle lo que había hecho bajo el puente Litoral horas antes.



Al recordar los interrogatorios al asesino, Capriles recuerda a “un tipo que no tenía ningún remordimiento y que contó cómo mató a sus guaguas sin pestañear”. Eso estremeció al comandante, dice él, porque siempre que le tocó entrevistas con asesinos, todos lloran, sufren, piden perdón y se arrepienten.



Según la Policía, Wilber confesó su crimen, que debía seis meses de pensión, que él había tenido otra pareja hace algún tiempo y que la perdió porque la familia de Hilda la buscó y le dijo que el hombre tenía un hijo y un compromiso. “Según el muchacho que cometió el crimen, su pareja se envenenó al saber eso. Esa noche, cuando confesó su crimen, él decía: “por culpa de esta mujer he perdido el amor de mi vida”.



“Dos chicas decía él que perdió por culpa de Hilda”, recuerda Feliciano. El testigo tiene el recuerdo de Lidia, una joven de Ivirgarzama que fue su novia, pero que lo dejó porque Wilber, pese a sus compromisos con Hilda, empezó a pretenderla.



Luis Marín, hermano y tío de las víctimas, rememora a Esperanza Guevara Crespo, una joven de 14 años que fue pareja de Wilber y cuya muerte por envenenamiento levantó sospechas sobre él hace dos. Él concedió una entrevista a la red Bolivisión.



“Todo era un problema. Todo me pedía. Dinero, dinero, dinero. Yo, a pesar, le he dado muchas opciones. Ella es la que ha comenzado todo”, reprochó.



“En vivir feliz con la mujer que amaba, que siempre ella me ha separado”, dijo para explicar lo que pretendía. En resumen, mató para no pagar el dinero de las pensiones, porque quería irse con otras mujeres (al menos, con dos), y por venganza, porque percibió que Hilda y su familia no lo dejaban hacer lo que quería, como si los hijos que tuvo no fuesen una responsabilidad que adquirió. Enlutó a un pueblo e involucró a Feliciano, que, refugiado se pregunta, ¿por qué me metió en esto?