Defensor pide que 'Cartel Family' no sea distracción

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, pidió al Gobierno prudencia y responsabilidad en el tratamiento de temas referidos a adolescentes acusados de la comisión de delitos y “no convertirlos en objetos de distracción política ni en un espectáculo montado para ocultar la realidad de violencia, alcoholismo y abandono en la que viven”, señaló.



“La violencia no la originan las y los adolescentes, es producto del tipo de sociedad que estamos construyendo desde el Estado, las familias, las escuelas y los medios de comunicación; una sociedad que, no sólo está perdiendo valores humanos básicos", dice un comunicado.



Sobre el caso “Cártel Family”, Villena señaló que es inaceptable la conducta de los miembros de este grupo, pero indicó también que situaciones como esas se viven diariamente en muchas ciudades del país y que el gobierno las conocía porque se han hecho decenas de estudios, encuestas, testimonios e informes sobre el incremento de la violencia en la sociedad.



Explicó que uno de los mayores problemas tiene que ver con la estigmatización que puede conducir a la discriminación y segregación de los grupos de jóvenes o adolescentes que no tienen que ver necesariamente con los delitos ya que normalmente están compuestos por tribus urbanas o grupos afines por origen, condición social o creencias.



Ante el anuncio del Ministro de Gobierno de pedir la disminución de la edad de imputabilidad penal a los adolescentes, que actualmente es de 14 años, el Defensor del Pueblo dijo que este extremo es inaceptable e inhumano y que además no frenará el incremento de la violencia en la sociedad.