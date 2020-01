Searpi verifica desmonte a orillas del Piraí en Montero

Un nuevo caso de desmonte, esta vez a orillas del río en el municipio de Montero, movilizó el jueves al personal del Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi) a realizar una inspección, donde constató la tala de árboles en 0,8 hectárea.

Luis Aguilera, director del Searpi, indicó que se elaboró un informe técnico en el que se adjuntan imágenes satelitales que muestran que en octubre había un bosque en ese lugar y que fue talado hace un par de semanas.



El informe de Searpi atribuye esta tala a la misma empresa que desmontó 6,8 hectáreas a orillas del río Surutú en diciembre de 2016 y que construye la doble vía Montero-Yapacaní. Aguilera dijo que se trata de un centro de acopio de materiales, que está a 30 metros del río, siendo que la ley forestal prohíbe la tala a menos de 100 m.



Agregó que la norma indica que, por derecho de vía, se puede talar hasta 50 metros de bosque a ambos lados de la carretera, pero que en este caso el desmonte sobrepasa los 100 metros desde donde será la nueva vía.



Miguel Zambrana, secretario de Medio Ambiente del municipio de Montero, indicó que ninguna empresa solicitó autorización para la extracción de áridos o la instalación de un campamento y que para ello requieren una ficha técnica ambiental del municipio. Ordenó una inspección y hoy tendrá un informe.

Para la ABC es ‘área de obra’

Humberto Nazra, director de obra de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), indicó que el lugar talado es un área de obra donde se construirá un doble puente de 27 metros de ancho, que se cambió en el diseño original del proyecto para no afectar el tendido eléctrico.

“Es un lugar para acopiar materiales y guardar maquinaria para no tener que ir hasta el campamento; no es un área industrial. Hemos pedido a la empresa un plan de manejo para la construcción del puente”, aseguró