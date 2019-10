Morales ve que Carlos Mesa tiene 'doble moral'

El presidente Evo Morales aludió al vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, al referirse esta mañana a los resultados del referendo en Palacio de Gobierno, donde afirmó que el expresidente maneja un doble discurso y usa a su persona y el tema del mar para proyectarse como candidato presidenciable.



"Carlos Mesa en una reunión de su grupo, antes de que se incorpore al tema del mar, dijo que Evo ganaría la demanda...Estamos informados, somos Gobierno. Si tuviera ética y moral no estaría usando a Evo... No puedo entender su doble discurso con afanes políticos ", afirmó Morales en conferencia de prensa transmitido por Bolivia TV.



El mandatario dijo que Mesa busca ser candidato a presidente usando el tema marítimo y a Evo. "El mundo es chiquito, estamos informados. Es su derecho, no estoy cuestionando, pero cuando decimos que no hay personas imprescindibles nos damos cuenta que clase de discurso tiene", manifestó.



Más temprano, Mesa publicó en su cuenta en Twitter: "Presidente, lo que ha dicho el voto de los bolivianos es que no hay personas imprescindibles, solo hay causas imprescindibles", refiriéndose a los resultados del referendo.



Morales aseguró, que años atrás, muchos ministros corruptos se postulaban a senadores y diputados para obtener inmunidad y nunca ser procesados por la Justicia.