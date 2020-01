BCB: Alzas salariales no afectan a la inflación

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Marcelo Zabalaga, aseguró hoy martes que los incrementos salariales que aprueba el Órgano Ejecutivo, en coordinación con la Central Obrera Boliviana (COB), no afectan a la inflación en el país, porque el instituto emisor tiene el control de buena parte de la economía y puede absorber liquidez del mercado interno.



"Todos los años se define el incremento salarial, a la masa salarial, y se define un incremento al salario mínimo y eso no afectó a la inflación porque el BCB tiene la capacidad de absorber el excedente de liquidez", dijo.



El Presidente del BCB se refirió al tema después de que el Gobierno y la COB acordarán un 6% de incremento al salario básico y 9% al mínimo nacional para este año.



Zabalaga remarcó que "todo lo que significa incremento salarial desde hace 10 años, es algo que no afectó el nivel de los precios porque el BCB y el Gobierno controlan buena parte de los precios".



Además, dijo que hasta el primer trimestre de este año el país presentó una inflación "muy favorable", de 1,13% y no hay impulso de inflación externa, es decir "que no hay riesgo que la inflación se dispare".

Según previsiones gubernamentales, la inflación de este año será menor a 5,3%.



