Los conectados a la web llegarán a 3.500 millones

Unas 3.500 millones de personas estarán utilizando internet a finales de este año, 300 millones más que el año pasado y el equivalente al 47% de la población mundial, según un informe presentado hoy en Ginebra.



El documento, elaborado por la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible, creada por la ONU, muestra que Corea del Sur es actualmente el país con la mayor tasa de penetración de banda ancha en los hogares del mundo, con un 98,8% de hogares conectados, seguido de Catar (96 %) y de Emiratos Arabes Unidos (95 %).



Islandia tiene el mayor porcentaje de usuarios individuales de internet (98,2 % de la población), seguida de Luxemburgo, Andorra y Dinamarca.



Por su parte, Mónaco es el líder mundial en la penetración de la banda ancha fija, con más de 47 suscripciones por cada cien habitantes.



De manera general, hay 91 países en los cuales más del 50 % de la población está en línea, comparado con 79 países hace tan sólo un año.



Los niveles más bajos de utilización de internet se encuentran en África subsahariana, con menos del 3% de gente que utiliza la red en numerosos países de la región.



Por otro lado, el informe constata que China y la India conjugan los extremos en cuanto al acceso a internet, ya que por una parte son los dos mayores mercados conectados a la red, pero por la otra están entre los seis países que concentran el 55% de la población mundial que carece que este servicio.



En China hay 721 millones de usuarios de internet, mientras que la India ha superado a Estados Unidos como el segundo mercado, con 333 millones de usuarios.



Se trata de mercados con un potencial de expansión que todavía es muy importante, a diferencia de los países desarrollados, donde se ha llegado casi al punto de saturación.



Sin embargo, mientras que en varias partes del mundo el acceso está saturado, todavía hay 3.900 millones de personas que no utilizan internet, las que están concentradas -además de China y la India- en Pakistán, Indonesia, Bangladesh y Nigeria.



En los 48 países menos avanzados del mundo, más del 85 % de los habitantes nunca están en línea.



Esa brecha digital no se está cerrando a la velocidad esperada, ya que "la conectividad no avanza lo suficientemente rápido como para ayudar a reducir las desigualdades de desarrollo en la enseñanza y en la atención sanitaria en los países más pobres", según el informe.



La saturación en las regiones industrializadas, como Norteamérica, Europa y algunos países de Asia, como Japón y Corea del Sur, abarca igualmente los teléfonos inteligentes.



La gran novedad es que la India también ha adelantado a Estados Unidos en este ámbito y se ha posicionado como el segundo mercado para teléfonos móviles en el mundo, con 260 millones de abonados a la banda ancha móvil