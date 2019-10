Juez grabado realizando un cobro se dice inocente

"Estamos hablando de supuestos y mi persona no va a emitir criterios en base a elementos que no constituyen pruebas", aseveró el juez del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción, Marcelo Barrientos, grabado pidiendo a una litigante el pago de 15.000 dólares.



El Consejo de la Magistratura de La Paz intervino esta jornada esos ambientes y comunicó que se iniciará un proceso contra la autoridad por la filmación que fue difundida esta jornada por varios medios de comunicación. Es acusado de faltas gravísimas.



"Hemos venido a verificar el expediente (del caso), que se encuentra para juicio oral, sin embargo, el juez nos ha dado a entender que (en ese momento) había la presencia de otro juez y de la secretaria. Son faltas gravísimas porque ningún funcionario puede cobrar ningún monto", señaló la titular de esa instancia, Mónica Limachi.



A manera de descargo, Barrientos agregó que "desconozco la procedencia (del video). Cuando ustedes observan el video, es que se le aclara a la señora, que cuando ella pedía el cambio de la figura del delito, debe cumplir otro trámite".



"El fiscal ha pedido 15.000 dólares. Así que tienes que traer el dinero", dice en la grabación el juez, agregando después de unos minutos de conversación que "ya, lo dejaremos en tres mil dólares, tienes que conseguir ese dinero"



Incluso, en otro fragmento del video, se escucha decir al administrador de justicia que "de esto no tiene que hablar ni con su sombra". La acción fue condenada duramente por varias autoridades del Ejecutivo, que solicitaron una sanción ejemplar para el funcionario.