Detención domiciliaria al senador Choque por el caso Fondo Indígena

Jorge Choque, senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS), fue sentenciado con detención domiciliaria y deberá pagar una fianza de 40.000 bolivianos. La sentencia fue emitida la noche de este martes por el juzgado Primero de Anticorrupción de El Alto que investiga a Choque por denuncias de corrupción en el Fondo Indígena.



El senador oficialista fue aprehendido por no presentar los descargos del desembolso de más de 7 millones de bolivianos para tres proyectos que estaban a su cargo y que no fueron ejecutados.



Daño al Estado



La corrupción que se registró al interior del Fondo Indígena, de acuerdo con datos de la interventora Larisa Fuentes, le ha significado un daño económico al Estado por más de 102 millones de bolivianos. En el proceso de investigación se han identificado 713 proyectos inconclusos y 30 proyectos que no fueron ejecutados.



De acuerdo con datos del Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción las investigaciones se convirtieron en 80 procesos penales, hay 19 personas detenidas (12 en la cárcel y 7 con detención domiciliaria) y 5 personas con otro tipo de medidas cautelares.



Envían a una exministra a la cárcel



El mismo tribunal dictó detención preventiva en la cárcel de Obrajes para la exministra de Desarrollo Rural, Julia Ramos, por aprobar presuntamente ocho proyectos ‘fantasma’ cuando era miembro del directorio del Fondo Indígena.