Kate Hudson ¡In fraganti! besando a...

Mientras algunos famosos ya no creen en el amor, otros lo encuentran a la vuelta de la esquina. No hay mejor ejemplo que Kate Hudson, que una vez más le dice adiós a la soltería, para disfrutar de un nuevo romance. Contrario a lo que muchos creían, en esta ocasión no es Brad Pitt la nueva conquista de la actriz.El diario Daily Mail reveló que el hombre que ahora hace latir el corazón de Kate es nada más y nada menos que el músico Danny Fujikawa.La pareja fue vista de paseo en la zona conocida como Pacific Palisades, de Los Ángeles. Al parecer, ellos estaban seguros de que nadie más los seguía, y entonces decidieron darse un apasionado beso afuera de un local de smoothies