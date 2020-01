Conoce a Dan Stevens, el hombre bello detrás de La Bestia

Debajo de la bestia más famosa del momento se encuentra Dan Stevens, el príncipe que enamora al personaje de Emma Watson en la nueva versión de la película La bella y la bestia. Multifacético, ávido lector y padre de familia, así es este bello protagonista. Conocelo.

Un pasado 'bestial'

El británico ahora está saboreando las mieles del éxito, pero su infancia no fue nada sencilla. Dan fue adoptado por una pareja de profesores y el único vínculo que mantiene con su familia biológica es con su hermano menor, que también fue adoptado por otra familia distinta, con el que mantiene una estrecha relación.

El actor ha definido su adolescencia como una época “salvaje”: fue un mal estudiante, no tenía muchos amigos y se metía constantemente en problemas durante su estancia en la respetada escuela Tonbridge. "Durante un tiempo me revelaba contra todo, tenía un carácter difícil y sentía que no encajaba en ningún sitio", comentó al Daily Mail.

Dan Stevens, de 34 años, está casado con la cantante de jazz y profesora de canto sudafricana Susie Hariet desde 2009. Tienen una hija llamada Willow que nació en 2009, y un hijo llamado Aubrey, que nació en 2012. La actriz Rebecca Hall, protagonista de la película Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen, es la madrina de Willow.

La bestia más culta

El gusto por la literatura también lo comparte con Emma Watson, su compañera en La Bella y la bestia. Pocos saben que es editor de una web literaria y mientras grababa la serie Downton Abbey, Dan Stevens tuvo que leer 167 novelas como jurado de un concurso literario llamado Premio Man Book.

Fue precisamente el personaje de Matthew Crawley que lo catapultó a la fama. Ahora, el hombre de los rizos dorados, ojos verdes, sonrisa perfecta y figura atlética, espera a que lo conozcas en la sala de cine.