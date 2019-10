El MAS pierde adhesión en gobernaciones de occidente

La primera encuesta electoral publicada por la empresa Ipsos para la red ATB muestra que la tendencia en la mayoría de los departamentos es la gran cantidad de indecisos, una cifra tan alta que, en varios casos, podría ser determinante a la hora de elegir a los próximos gobernadores.



En los departamentos de Oruro y Potosí, el MAS continúa con la delantera, pero su apoyo no supera el 30% y en La Paz, está empatado con la oposición.



En una tendencia contraria, en Tarija, Cochabamba y Chuquisaca el oficialismo saca ventaja, y en Pando es donde mayor apoyo tiene, superando el 50% de preferencia.



La oposición tiene sus plazas en Santa Cruz y en Beni. En el departamento cruceño, Rubén Costas lleva la delantera con amplitud y en el beniano los dos primeros lugares son disputados por dos partidos opositores, UD y el MNR, desplazando al tercer lugar al MAS.



El MAS baja en occidente

?

Según la encuesta, en la elección para gobernador, en el departamento de La Paz habría segunda vuelta tras los comicios del 29 de marzo: Felipa Huanca, del Movimiento Al Socialismo (MAS), y Felix Patzi de Soberanía y Libertad (Sol.bo) empatarían con el 28% de los votos, seguidos por Felipe Quispe, del Movimiento Por la Soberanía (MPS), con el 5% y otros candidatos con el 3%. Los votos blancos, nulos e indecisos alcanzan el 36%.



En Potosí, la cantidad de indecisos, voto en blanco o nulo alcanza el 66% de los votos. La preferencia electoral es encabezada por David Cejas del MAS con el 26%; seguido de Felix Santos, del Movimiento Originario Popular (MOP), con el 5%; Mario Navarro, del Frente Para la Victoria (FPV), con el 2%, y Douglas Romay, de Unidad Nacional, con el 1%.



En Oruro la cifra de indecisos también es mayoría, el 54% no sabe por quién votará o lo hará blanco o nulo. Víctor Hugo Vásquez, del MAS, tiene un apoyo del 28%; seguido de Edgar Sánchez, de Participación Popular (PP), con el 11%; Germán Flores, de Unidad Nacional (UN), con el 2%; otros alcanzan el 5%.



El MAS gana ventaja en cuatro departamentos

?

En Cochabamba la situación es más clara, el MAS con Ivan Canelas obtienen el 49% de respaldo; seguido muy por detrás por Alejando Almaraz, de la alianza Unidos por Cochabamba (Único), con el 7%; Henry Paredes, del Movimiento Demócrata Social (MDS), con el 3%; otros 3%. Los indecisos, votos blancos y nulos alcanzan el 37%.



En Chuquisaca, el MAS alcanza el 49%, con la candidatura de Esteban Urquizu; en segundo lugar, Damián Condori, de Chuquisaca Somos Todos (CHST), con el 12%; seguido por Adrián Valeriano, del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), con el 2%, y Silvio Oscar Rojas, de Arriba Chuquisaca, con el 2%. Los indecisos, votos en blanco y nulos alcanzan el 35%.



En Tarija, Carlos Cabrera, del MAS, tiene la mayor preferencia electoral, con el 38%; seguido de Adrián Oliva, de Unidad Demócrata (UD), con el 17%; Hilda Flores de Seguridad Integración y Autonomía (ISA), con el 1%; otros el 1%. Los indecisos, votos en blanco y nulos llegan al 43%.



En Pando, es el único departamento donde el MAS, con Luis Adolfo Flores de candidato, supera la mayoría absoluta con el 54% de los votos. Lo sigue José Sebastián Villavicencio, de Pando Unido Digno (PUD) con el 10%, Benito Mamani del FPV con el 2%, otros 1%. Los votos blancos, nulos y quienes no precisan llegan al 33%.



La oposición se impone en Santa Cruz y Beni



La oposición se impone en Santa Cruz. Rubén Costas, del Movimiento Demócrata Social (MDS), alcanza una preferencia electoral del 51%; seguido de Rolando Borda del MAS, con el 12%; Germán Antelo, de Nuevo Poder Ciudadano (NPC), con el 8%; otros llegan al 11%. Los blancos, nulos e indecisos suman 18%.



En Beni, Ernesto Suárez, de Unidad Demócrata, llega al 38%, seguido de Sandro Giordano, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), con el 13%; Alex Ferrier, del MAS, con el 12%; Juan Willy, de la agrupación Nacer, con el 25%. Los blancos, nulos y quienes no precisan su voto alcanzan el 35%. En este casi se iría a segunda vuelta electoral.



La encuesta de Ipsos se realizó a 3.000 personas mayores de 18 años y se aplicó en los nueve departamentos del país, 10 ciudades capitales, 9 localidades urbanas y 87 poblaciones rurales. El estudio se aplicó del 27 de enero al 6 de febrero de 2015.