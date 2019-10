Hay 17.000 maestros sin trabajo en toda Bolivia

El ministro de Educación, Roberto Aguilar, informó que en todo el territorio nacional existen 17.000 maestros que no tienen una fuente laboral, hecho en el que justificó la negativa a abrir más cupos para estudiantes en las normales.



"No se van a abrir más cupos, es justamente que por este tipo de movilizaciones y este tipo de presiones que en convocatorias del pasado se convocaba para 500 cupos, se abría luego para mil y no se planificaba el ingreso a normales. Son 17.000 maestros sin trabajo en Bolivia", reveló la autoridad.



Sostuvo que cerca de 24.000 profesores no llegaban a ingresar al sistema laboral y calificó de "irresponsable" esa situación, a tiempo de precisar que para esta gestión existen 9.000 maestros en primaria que no pueden trabajar.



"El derecho a la educación lo tienen todos los postulantes, pero eso debe combinarse con el derecho al trabajo. El que ingrese ahora, debe tener la seguridad de contar con un trabajo cuando egrese, por eso hemos hecho una planificación.



"La modalidad A abarca 3.195 postulantes y la B, 500, específicamente para áreas dispersas, todos los cupos siendo llenados por jerarquías de notas, en función a la capacidad de cada postulante. Comprendemos su interés de estudiar, pero la situación en el magisterio es compleja", declaró el funcionario.



Aguilar sugirió a los estudiantes frustrados por no ingresar a las normales, optar por estudios técnicos para que puedan, en el futuro, contar con una fuente laboral. Les solicitó a quiénes protestan, no tomar medidas extremas, como la de crucificarse.