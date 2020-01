Gobierno pide que citen a Valverde por video

El Ministerio de Gobierno pedirá al Ministerio Público que Carlos Valverde sea citado para que informe quién le dio la grabación en la que se ve al viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, antes de perder la vida en la carretera Oruro- La Paz.



Además, las autoridades solicitarán que este material audiovisual sea incluido como prueba dentro de la investigación por secuestro, tortura y asesinato del que fue victima Illanes.



"El Ministerio de Gobierno asume que la persona que filmó el video, al haber presenciado ese hecho de sangre sin hacer una denuncia, es cómplice (sino autor directo) de los vejámenes y muerte violenta que sufrió la mencionada autoridad", señala un comunicado de prensa del Ministerio.



Las autoridades pedirán que se cite al periodista "para que informe quien y a través de que medio le facilitó el mencionado registro audiovisual", agrega la nota.

Secreto de fuente



Ante este pedido, el periodista Carlos Valverde recordó que la Ley de Imprenta protege el "secreto de fuente" y por tanto no está obligado a revelar quién le dio el video.



"La ley me protege porque establece el secreto de fuente, que es inviolable. Yo recibí las imágenes que mostré y no corresponde que me citen porque yo soy periodista", expresó Valverde a ANF desde Argentina.



"En mis programas fui muy claro repudiando el asesinato del viceministro por parte de los cooperativistas mineros. Creo que el Gobierno está -de alguna manera- amenazando a quienes tengan imágenes", señaló.



Se está identificando a personas



Además, se informó que Inteligencia de la Policía ya está identificando a las personas que aparecen en el video para que sean aprehendidas como "sospechosas principales del crimen cometido en contra del ex Viceministro Illanes, para ser puestas a disposición del Ministerio Público".



El Ministerio de Gobierno además advirtió que "procederá de la misma manera con las personas que difundan inescrupulosa y malintencionadamente imágenes que lastiman la sensibilidad de la familia del ex Viceministro Illanes".