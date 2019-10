Messi y Ronaldo en la concurrida isla de Ibiza

La isla de Ibiza es en este momento la localización con la mayor densidad de futbolistas por metro cuadrado de todo el planeta. Desde Gareth Bale, delantero del Real Madrid que ha pasado unos días en el exclusivo y privado islote de Tagomago, a estrellas patrias como el centrocampista del Atlético de Madrid Koke, que ha disfrutado de unos días de relax junto a su novia. Y es que un verano sin futbolistas en Ibiza, no es verano.



Bien lo saben Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, que han pasado sus vacaciones en la isla balear rodeados de su familia, entre chapuzones desde la cubierta de los lujosos yates que han alquilado para surcar las aguas del Mediterráneo hasta Formentera. Rivales en el campo, han disfrutado de unas jornadas de relax calcadas, en las que ambos han comido en restaurantes locales, fondeado en calas de aguas cristalinas y aprovechado para jugar con sus hijos.



Los dos futbolistas también han evitado como han podido a las hordas de aficionados que les esperaban en el muelle, donde atracaban sus barcos, para fotografiarse con sus ídolos. Y es que la casualidad ha hecho que apenas tres yates separasen los atraques de sus embarcaciones. Pero no se encontraron, quizás incluso se evitaron por temor a que pudiera cazar el momento alguno de los paparazis de la isla, informó El País de España.



El delantero del Barça aterrizó en la Pitiusa mayor el 11 de julio, acompañado por su mujer Antonella Roccuzzo y los dos hijos de ambos, Thiago, de 4 años, y Mateo, que cumplirá un año en septiembre. La familia se ha alojado en una villa privada a refugio de miradas curiosas y ha disfutado de un barco durante toda una semana para gozar de algo de intimidad en las calas de la isla blanca. Los Messi han navegado en el Seven C, una embarcación de 28 metros de eslora con capacidad para una decena de personas con tripulación incluida. El alquiler ronda los 8.000 euros la semana.



En la tranquilidad de este barco Messi ha sido fotografiado tomando el sol y bañándose pocos días después de que la Audiencia Provincial de Barcelona hiciera pública la sentencia por la que le condena a 21 meses de prisión por fraude fiscal. Sin embargo, su descanso se ha visto truncado por algunos de sus fans más incondicionales, que han nadado desde playas cercanas hasta el lugar donde estaba fondeado el yate para tratar de hacerse una foto con el argentino.



Tras disfrutar de unas jornadas en Ibiza, el delantero del Barça ha puesto rumbo en sus últimos días de vacaciones a la vecina Formentera, una isla mucho más pequeña en la que le ha sido imposible pasar desapercibido. El primer día que la familia desembarcó en la zona una marabunta de aficionados les rodeó para intentar conseguir una foto, una situación que no fue a más gracias a la seguridad privada que les ha acompañado durante sus vacaciones.



Menos fotografías han obtenido los fans de Cristiano Ronaldo, que ha logrado evitar a algunos grupos de aficionados que cada día le esperaban en la Marina de Botafoch, el lugar donde tenía atracado el Sandoz, la embarcación que alquiló para disfrute familiar. El portugués se ha alojado en una villa en la que ha estado descansando desde el pasado día 12 con su hijo, su madre, sus hermanas y un grupo de amigos. De todo ello ha dado cuenta a través de sus redes sociales, donde ha publicado fotografías comiendo con sus hermanas y bañándose en la piscina con su hijo Cristiano Junior, de 6 años.



El delantero del Madrid viajó el pasado domingo hasta Formentera. Allí estuvo fondeado en la playa de Ses Illetes, la mejor de Europa y la séptima del mundo, según los usuarios de una conocida aplicación de viajes. El portugués y su familia comieron en el exclusivo restaurante Es Molí de Sal, especializado en productos locales, por cuyas mesas también han pasado el tenista Rafael Nadal y el cineasta Pedro Almodóvar.



Cristiano y Messi también han tenido tiempo de disfrutar de la noche ibicenca y se dejaron ver en un par de ocasiones por el restaurante cabaret Lío. Allí el madridista se fotografió junto a Verena Kerth, exnovia del portero alemán Oliver Kahn.



Pero no todo ha sido disfrute. El delantero del Madrid ha mezclado los baños de sol en la playa de Es Cubells con la recuperación de su rodilla, en la que sufre un esguince de ligamento desde la final de la Eurocopa. Cristiano ha acudido a una clínica en el centro de Vila, en la que ha estado tratando la lesión con oxígeno para acelerar su recuperación.,

Messi y su esposa Antonella de vacaciones