Al referirse a la enorme distancia que Bolivia se encuentra con relación al moderno mundo tecnológico, el periodista Tuffí Aré define con una expresión clara que nos mantenemos en un duradero subdesarrollo. Utilizando dichas palabras queda muy claro que no solo en materia tecnológica nos encontramos así. Viendo las noticias es evidente que en casi todas las actividades locales o nacionales el denominador común es la mediocridad y, consiguientemente, seguimos sumidos en el subdesarrollo.

Así estamos, por ejemplo, con el tema de la reforma judicial, que luego de las conclusiones de la cumbre de justicia de junio de 2016, que no pasaron de ser simples consideraciones conceptuales y discursivas, ahora se ha ingresado a una discusión de asuntos que no van al meollo de los problemas que agobian a la administración de justicia y se plantean aspectos superficiales, como el incremento de la máxima pena, para lo cual se necesita una reforma a través de una Asamblea Constituyente por mandato de la misma Carta Magna y no por un referéndum.

Son muchos los problemas que tiene la administración de la justicia y no es posible analizarlos todos, así que permítanme dedicarme a uno de ellos: el presupuesto del Órgano Judicial. El monto asignado por el Presupuesto General del Estado alcanza al 0,21%, con lo que es imposible asumir reformas profundas que mejoren la administración de justicia. Con ese irrisorio porcentaje, que mantiene a la justicia en un duradero subdesarrollo, no es posible aumentar los juzgados, que es una manera directa de reducir la mora procesal, ni pensar en una capacitación de los operadores que les permita encarar los retos diarios, ni darles sueldos más o menos decentes, a fin de reducir la corrupción, además de la falta de ética y respeto. Es tan ligero el análisis de este grave problema que en lugar de encarar el fondo del mismo se toca la superficie amenazando a los que posterguen audiencias o falten a ellas. Así seguiremos en un duradero subdesarrollo con su denominador común, la mediocridad