Devuelvan la plata, Flores cuenta el por qué del grito

"¡Evo, Zapata, devuelvan la plata!", ese fue el grito de la activista de los derechos humanos, Olga Flores, que interrumpió la intervención del vicepresidente, Álvaro García Linera, durante la presentación del libro "La gran estafa del 21-F".



La mujer, que en su momento respaldó a los indígenas del TIPNIS, contó a EL DEBER cuáles fueron los motivos que la llevaron a protagonizar ese hecho. "La gota que colmó el vaso fue que el vicepresidente comenzó a hablar de ética, adjetivando contra todos y no hablando del tema, que es el tráfico de influencias", explicó en entrevista.



Explicó que "hay un mandato constitucional que dice que uno de los deberes del boliviano es denunciar la corrupción y nosotros no podemos tolerar un silencio muy parecido a la estupidez", razón que las llevó, junto a otras compañeras, a asistir ayer a la presentación del texto.



"Se cometen pecados por comisión y pecados por omisión, si nosotros callamos y aceptamos lo que está sucediendo en el país, que se enajenen los recursos naturales y se cometa un atraco a las arcas públicas, es una falta como bolivianos que no podemos aceptar", dijo.



García Linera consideró "esbirros" a quienes lo interrumpieron por segunda vez en la semana, tras un incidente similar tras la sesión de la Asamblea Legislativa en el que se interpeló a dos ministros por el conflicto minero cooperativista; en ese entonces atacaba a opositores.



"Nuestra presencia en el acto era pacífica, pero nos resultó absurdo que las personas depositen un cheque, le pregunten el origen y fin del dinero, pero a Gabriela Zapata no (..) Todo ese auditorio era gente pagada, pero me sorprendió porque parece que el libro no es de autoría de la ministra Valdivia. Necesitamos una fuerza moral, no podemos dejar un país sin valores", concluyó Flores.