Los 3 videos con más impacto de esta semana

Un video fuerte que ilustra los casos de violencia sexual en las universidades fue la novedad que Lady Gaga lanzó esta semana. Y la producción viene con ayuda benéfica: un porcentaje de las ganancias de la canción "Til It Happens To You" (Hasta que te sucede a vos) será donado a las organizaciones que ayudan a quienes sufren esas situaciones de abuso.



Por otro lado, Stevie Wonder participó de la sección del programa de James Corden llamada Carpool Karaoke, en la que tanto el conductor como el invitado pasean en un auto cantando temas del músico en cuestión: "Superstition", "Signed, Sealed, Delivered" y más. Para no perdérselo.



En tercer lugar está Gary Clark Jr. que dio a conocer el video de "The Healing" (La curación), tema que abre su disco The Story of Sonny Boy Slim.



Y, en español, los Tan Bionica lanzaron su colaboración junto a Juanes, "Un poco perdido", adelantando la seguidilla de shows que darán en el Luna Park, de Buenos Aires.





Lady Gaga - "Til It Happens To You",



Stevie Wonder Carpool Karaoke,



Gary Clark Jr. - "The Healing",