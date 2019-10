Prevén pena de tres años para los microtraficantes

Una sanción de uno a tres años de cárcel para microtraficantes de droga fija el proyecto de norma referido a sustancias controladas, uno de los dos con los que será remplazada la vigente ley 1008. El otro estará referido al régimen de la coca.



"En el proyecto de ley, la pena está de entre uno a tres años a un micro distribuidor, que es reincidente (...) Si una persona es sorprendida con tres sobres de cocaína, se declara consumidor y no hay norma para que purgue pena”, aseveró el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres.



Explicó que la sanción debe estar destinada a reincidentes, personas que atrapadas más de dos o tres veces en posesión de cocaína o marihuana. "Por supuesto que hay que endurecer las penas, este es un mal que afecta a la sociedad y debemos evitar que se expanda”, agregó.



Sin embargo, el planteamiento no hace caso a las sugerencias de la Organización de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (UNODC) en Bolivia, desde su Comisión de Estupefacientes que solicitó no punir el narcomenudeo con penas privativas de libertad.



La vigente Ley 1008 no contempla al microtráfico como un tipo penal, y para sancionarlo se toma en cuenta la sanción por el delito de tráfico de droga y, en algunos, casos la inducción al consumo, con penas entre 10 a 25 años de cárcel.