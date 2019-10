Solo ganaderos y lecheros pagarán los 2 aguinaldos

Julio Roda, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), dijo este miércoles que solo los productores de leche y los ganaderos están en condiciones de cumplir con el doble aguinaldo de ley, el resto de los sectores afiliados no podrá cumplir con la obligación.



“El sector ganadero y el lechero podrán pagar el aguinaldo, somos conscientes de ello, pero los arroceros, cañeros, maiceros, trigueros y avicultores, ellos no podrán, para ellos pedimos una flexibilización”, dijo Roda en la red Unitel.



CAO envió una carta el presidente Morales



El martes 6 de octubre, el ministro de Economía, Luis Arce, aseguró que no ha recibido ni una carta oficial del sector pidiendo una flexibilización de la norma. Ante estas declaraciones, Roda confirmó la aseveración; sin embargo, resaltó que el 30 de septiembre la CAO le remitió al presiente Evo Morales una misiva pidiendo la exclusión del doble aguinaldo a los sectores agropecuarios que no han logrado un crecimiento superior al 4,5%.



“El 30 de septiembre de 2015 le enviamos una carta al presidente Evo Morales en la que se pide que excluya a los sectores del pago del doble aguinaldo. Por respeto y por autoridad, enviamos el documento al presidente”, añadió Roda.



¿Qué pasó con la carta?



Este medio se comunicó con los responsables de comunicación del Gobierno para indagar si es que la carta que envió la CAO al presidente Morales fue remitida al despacho del Ministerio de Economía, nos dijeron que estaban enterados del documento que llegó a la Presidencia; sin embargo, desconocen si el documento llegó a manos del ministro Luis Arce Catacora.