Imputan a un exjefe policial por caso del viceministro Illanes

La comisión de fiscales que investiga la muerte del viceministro Rodolfo Illanes solicitó la detención del excomandante de la Policía de La Paz José Luis Araníbar, porque supuestamente autorizó el uso de armas de fuego en contra de los mineros cooperativistas que, el 25 de agosto del año pasado, tenían secuestrado al viceministro de Régimen Interior. La petición fue rechazada por el Ministerio de Gobierno.



Araníbar es acusado de incumplimiento de deberes y de negación de auxilio porque presuntamente desobedeció la orden de replegar a los policías enviados a la localidad paceña de Panduro, provocando que los mineros asesinaran a Illanes, que estaba de rehén. El abogado del Ministerio de Gobierno, Marcelo Gutiérrez, dijo que la comisión de fiscales se basa en los elementos que aportó el defensor del pueblo, David Tezanos.

Rechazo

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que “no es justo, no es equilibrado ni se apega a la legalidad” la imputación. Explicó que el 25 de agosto, cuando fue asesinado Illanes, se pidió a los fiscales que acudieran al sector, pero no lo hicieron.



“Cuando pedimos la presencia de la Fiscalía en el lugar donde tenían como rehén al viceministro, la comisión no llegó, se volvió; y no estoy diciendo que se los juzgue, pero me parece contradictorio porque hicimos una denuncia pública sobre el secuestro”, agregó Romero