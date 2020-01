Matan a un comerciante en la puerta de su casa

Ever Méndez Ribera, de 52 años y comercializador de vehículos, fue abatido a tiros a pocos metros de su vivienda por desconocidos que lo abordaron poco después de la medianoche del jueves. El hecho ocurrió en el barrio Magisterio Sur.



En las primeras indagaciones, se dijo que la víctima habría recibido una llamada telefónica por lo que decidió salir de su casa. Fue ahí cuando recibió dos disparos, uno en el cuello y otro en el torso, según informó la prensa televisiva.



Sus vecinos salieron al escuchar los balazos pero no pudieron ver con claridad a los pistoleros -se presume que eran dos-. Llamaron a la Policía y a una ambulancia que llegó a la zona para trasladarlo hasta el hospital Francés donde perdió la vida. Su cuerpo fue llevado a la morgue de la Pampa de la Isla.



Efectivos de Homicidios llegaron a la zona en donde ocurrió el crimen y procedieron a tomar muestras de las pistas dejadas, entre las que se incluyen los casquillos de bala que fueron utilizadas para quitarle la vida a la víctima.



El hombre no sufrió ningún robo y sus atacantes solo le dispararon por lo que se presume que fue un ajuste de cuentas. Las investigaciones policiales están en curso y se espera que en las próximas horas se brinden más detalles de lo ocurrido.



Otro caso en menos de dos semanas



Es el segundo caso de muerte de un comerciante. La semana pasada la Policía recogió el cuerpo de una mujer que fue degollada y cuyo cuerpo fue encontrado dentro de su casa ubicada en el barrio Guaracachi.



La víctima era comerciante y ahora se busca a un hombre que habría trabajado con ella. El caso todavía no ha sido esclarecido.